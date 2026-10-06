Gemini gratuit va perdre l’accès aux modèles les plus avancés dès le 9 octobre

Google s’apprête à modifier sensiblement l’accès gratuit à Gemini. À partir du 9 octobre 2026, les utilisateurs sans abonnement Google AI devraient être davantage orientés vers Gemini 3.1 Flash-Lite, tandis que les modèles les plus avancés seront réservés aux offres supérieures.

Le changement ne signifie pas que Gemini gratuit disparaît. Il marque surtout une séparation beaucoup plus nette entre l’usage gratuit, pensé pour les tâches courantes, et les abonnements destinés aux demandes plus lourdes.

Gemini gratuit restera accessible, mais avec un modèle plus léger

D’après les nouvelles limites repérées par Android Authority, Google va revoir l’accès aux différents modèles de Gemini à partir du 9 octobre. Les utilisateurs gratuits devraient principalement conserver Gemini 3.1 Flash-Lite, une version conçue pour répondre rapidement aux requêtes courantes tout en utilisant moins de ressources.

Concrètement, cela devrait rester suffisant pour :

résumer un texte ;

rédiger un message ;

demander une explication ;

reformuler un contenu ;

obtenir une réponse rapide ;

traiter des demandes relativement simples.

C’est sur les tâches plus lourdes que la différence risque d’être plus visible.

Une analyse complexe, du développement, une longue conversation comprenant plusieurs documents ou une demande nécessitant davantage de raisonnement peuvent davantage bénéficier des modèles supérieurs.

Google AI Plus est également concerné

Le changement ne s’arrête pas aux comptes gratuits.

La formule Google AI Plus conservera des limites plus élevées que l’accès standard, mais elle ne devrait plus donner accès à tous les modèles les plus avancés.

Pour continuer à profiter des modèles haut de gamme, Google veut donc davantage différencier ses abonnements AI Pro et AI Ultra.

Cette évolution montre surtout que Google ne veut plus uniquement distinguer ses offres par le nombre de requêtes disponibles. Le modèle d’IA auquel l’utilisateur peut accéder devient lui-même un argument d’abonnement.

Pourquoi Google réserve davantage ses meilleurs modèles aux abonnés

Les modèles d’IA les plus avancés coûtent plus cher à faire fonctionner qu’une version légère.

La consommation de ressources augmente notamment avec :

la longueur d’une conversation ;

la quantité de documents analysés ;

la complexité d’une requête ;

les outils supplémentaires utilisés ;

la taille du contexte envoyé au modèle.

C’est précisément pour cette raison que Google propose plusieurs niveaux de Gemini.

Un utilisateur qui demande simplement une reformulation n’a pas forcément besoin de la même puissance qu’une personne qui transmet plusieurs fichiers et demande une analyse détaillée.

Google peut donc réserver davantage de puissance aux offres payantes tout en conservant une version gratuite capable de couvrir les usages les plus fréquents.

Pour beaucoup d’utilisateurs, la différence pourrait être discrète

Il ne faut pas non plus imaginer que Gemini gratuit va devenir inutilisable du jour au lendemain.

Flash-Lite reste justement conçu pour être rapide et efficace dans les usages courants.

Pour demander une recette, préparer un mail, obtenir une définition, résumer une page ou poser quelques questions, la différence avec un modèle plus puissant peut rester assez faible.

Elle devient surtout perceptible lorsque les demandes nécessitent davantage de contexte ou plusieurs étapes de raisonnement.

C’est aussi ce qui explique pourquoi Google pousse progressivement Gemini beaucoup plus profondément dans Android.

Sur Menow, nous avons récemment expliqué que Google Assistant commence désormais à disparaître des smartphones Android au profit de Gemini. Gemini n’est donc plus simplement un chatbot optionnel : Google veut en faire l’assistant central de son écosystème mobile.

Tous les smartphones Android n’accèdent déjà pas aux mêmes fonctions Gemini

Cette séparation entre les différents niveaux de Gemini existe également du côté matériel.

Certaines fonctions d’intelligence artificielle plus avancées demandent des smartphones récents et davantage de mémoire.

Nous avions déjà détaillé sur Menow les exigences matérielles qui peuvent empêcher certains smartphones Android de profiter des fonctions Gemini les plus avancées.

Google applique donc progressivement le même principe à deux niveaux : le smartphone utilisé et l’abonnement choisi peuvent déterminer les fonctions réellement disponibles.

Gemini devient pourtant de plus en plus présent au quotidien

Cette réduction de l’accès gratuit intervient au moment où Google accélère fortement le déploiement de son assistant.

Gemini remplace progressivement Google Assistant, arrive dans davantage d’applications et gagne régulièrement de nouvelles capacités.

Quelques jours seulement avant cette modification, Google a par exemple commencé à déployer Guided Vision dans Gemini Live, une fonction capable d’analyser ce que montre la caméra du téléphone et de guider vocalement l’utilisateur. Nous avons détaillé le fonctionnement de cette nouvelle vision en temps réel de Gemini.

Le paradoxe devient donc intéressant : Gemini devient plus présent dans l’écosystème Google au moment même où l’accès à ses modèles les plus puissants devient plus segmenté.

Faut-il payer pour continuer à utiliser Gemini ?

Pas forcément.

Un utilisateur qui se sert principalement de Gemini pour des questions simples devrait pouvoir continuer à utiliser gratuitement le service après le 9 octobre.

L’abonnement devient surtout pertinent pour ceux qui utilisent fréquemment Gemini pour :

analyser de gros documents ;

travailler sur du code ;

mener de longues recherches ;

conserver beaucoup de contexte dans une conversation ;

utiliser régulièrement les modèles les plus puissants.

Il vaut donc mieux attendre de constater une véritable limitation avant de changer d’offre.

Pour la majorité des usages quotidiens, Gemini gratuit restera disponible, mais Google trace désormais une frontière beaucoup plus claire entre son assistant accessible à tous et ses capacités les plus avancées.

Et cette frontière commencera à devenir nettement plus visible à partir du 9 octobre 2026.