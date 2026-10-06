Apple Intelligence peut occuper plus de 12 Go sur un Mac : un nouvel outil permet de tout supprimer

Apple Intelligence peut prendre une quantité non négligeable de stockage sur un Mac, même lorsque son propriétaire utilise peu les fonctions d’IA.

Un nouvel outil open source baptisé RemoveMacAI propose désormais de supprimer les modèles locaux et de récupérer environ 12 Go ou davantage.

Dans certains cas, l’espace occupé serait beaucoup plus important.

Désactiver les fonctions ne libère pas forcément l’espace

Avec macOS 27, Apple ne propose plus le bouton général qui permettait auparavant de couper Apple Intelligence en une seule fois.

Les différentes fonctions sont réparties dans plusieurs réglages.

Et surtout, désactiver ces fonctions ne supprime pas automatiquement les modèles déjà stockés sur le SSD.

RemoveMacAI va plus loin.

L’utilitaire peut notamment désactiver :

Siri lié aux fonctions IA ;

Writing Tools ;

Genmoji ;

Image Playground ;

l’intégration ChatGPT ;

certains résumés automatiques.

Il efface ensuite les modèles correspondants.

Ce n’est pas un outil Apple

Une précision est essentielle : RemoveMacAI est un outil tiers et open source.

Il fonctionne en ligne de commande et s’adresse donc plutôt aux utilisateurs qui savent exactement ce qu’ils font.

Les modifications peuvent être annulées grâce à une commande de restauration.

Pour un Mac doté de seulement 256 Go de SSD, récupérer une douzaine de gigaoctets peut néanmoins représenter un gain appréciable.