Les lunettes Ray-Ban Meta disparaissent de centaines de boutiques après des inquiétudes sur la vie privée

Les lunettes connectées de Meta viennent de subir un revers important en Europe.

La chaîne d’opticiens Hans Anders a suspendu leur commercialisation dans ses magasins aux Pays-Bas et en Belgique, sur fond de nouvelles inquiétudes concernant la protection de la vie privée.

La décision concernerait environ 400 boutiques.

Le problème vient surtout de la caméra

Les Ray-Ban Meta intègrent une caméra permettant notamment de prendre des photos, enregistrer des vidéos et interagir avec les fonctions d’intelligence artificielle de Meta.

C’est précisément cette possibilité de filmer discrètement qui alimente le débat.

Hans Anders explique vouloir attendre que les discussions publiques et politiques autour de l’utilisation de ces lunettes deviennent plus claires avant de reprendre éventuellement leur commercialisation.

La décision ne signifie donc pas que les lunettes Meta sont interdites aux Pays-Bas ou en Belgique.

Il s’agit d’une initiative du distributeur.

La pression réglementaire augmente

Les lunettes connectées posent un problème différent de celui d’un smartphone : les personnes se trouvant devant l’utilisateur ne savent pas toujours immédiatement qu’une caméra peut être active.

Des associations de consommateurs néerlandaises ont également accentué la pression autour des pratiques de Meta.

L’affaire pourrait devenir importante pour l’ensemble du marché des lunettes intelligentes.

Si ce type de produit se généralise, la manière de signaler clairement qu’une caméra enregistre pourrait devenir un enjeu réglementaire majeur en Europe.