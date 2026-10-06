Honor prépare un nouveau smartphone pliable très différent du Magic V6 pour janvier

Honor ne compterait pas se limiter au Magic V6 sur le marché des smartphones pliables. Une nouvelle fuite affirme que le constructeur prépare un modèle beaucoup plus large, avec un format proche des nouveaux pliables de Samsung et du futur iPhone Duo.

Sa présentation pourrait intervenir dès janvier.

Un écran extérieur de seulement 5,5 pouces

Selon Digital Chat Station, le nouveau modèle disposerait d’un écran externe de 5,5 pouces et d’une dalle intérieure de 7,6 pouces.

Le format serait donc plus court et plus large que celui des Fold traditionnels.

Honor préparerait surtout une configuration technique particulièrement ambitieuse avec :

une batterie dépassant 7 000 mAh ;

un capteur principal de 200 MP ;

un téléobjectif périscopique ;

un écran intérieur de 7,6 pouces.

La présence d’un véritable zoom périscopique pourrait constituer un avantage important face à plusieurs concurrents pliables.

Un lancement évoqué pour janvier

Un second leaker, Smart Pikachu, évoque désormais janvier 2027 pour le lancement.

Il n’est pas encore possible de savoir si cette date concerne uniquement la Chine ou également le marché international.

Honor semble en tout cas vouloir exploiter rapidement le regain d’intérêt pour les pliables plus larges.

Samsung a déjà adopté cette direction avec le Galaxy Z Fold 8 et Xiaomi prépare également des appareils reposant sur une philosophie similaire.

La prochaine bataille des smartphones pliables pourrait ainsi se jouer moins sur l’épaisseur que sur le format des écrans, l’autonomie et la qualité de l’appareil photo.