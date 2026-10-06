HyperOS 4 : tous les Xiaomi compatibles ne profiteront pas des mêmes nouveautés visuelles

Recevoir HyperOS 4 ne signifiera pas forcément obtenir exactement la même interface que sur les Xiaomi les plus récents.

Le nouvel effet Soft Light Glass, l’une des principales nouveautés visuelles du système, demande beaucoup de ressources graphiques. Xiaomi limite donc encore certaines animations et effets avancés aux appareils les plus puissants pendant la phase bêta.

Les modèles compatibles avec HyperOS 4 pourront ainsi recevoir la mise à jour sans nécessairement profiter immédiatement de tous ses effets visuels.

Menow tient à jour le dossier complet HyperOS 4 avec les nouveautés, les smartphones compatibles et le calendrier en France.

Soft Light Glass demande beaucoup de puissance graphique

Soft Light Glass représente l’un des changements les plus visibles introduits par Xiaomi.

L’interface ajoute davantage :

de transparence ;

de flou ;

de profondeur ;

d’effets lumineux ;

d’animations réactives.

Le système doit recalculer certains effets en temps réel lorsque l’utilisateur déplace un élément ou ouvre un panneau.

Cela demande davantage de ressources au GPU qu’une simple interface composée d’éléments statiques.

Pendant la bêta, Xiaomi réserve donc en priorité l’expérience complète aux appareils équipés de puces très puissantes.

Les Snapdragon 8 Elite et Dimensity 9500 sont servis en premier

Xiaomi a indiqué que les nouveaux effets sont initialement destinés aux appareils équipés au minimum de puces comme :

Snapdragon 8 Elite ;

Dimensity 9500 ;

Xring O1.

Les smartphones moins puissants ne sont pas nécessairement exclus d’HyperOS 4.

Ils peuvent simplement recevoir une version visuellement plus légère pendant les premières phases de déploiement.

Menow avait déjà expliqué pourquoi Xiaomi réserve le Soft Light Glass d’HyperOS 4 à certains appareils puissants.

Xiaomi veut étendre progressivement ces effets aux anciens modèles

La situation n’est pas définitive.

Xiaomi explique poursuivre l’optimisation de Soft Light Glass afin de l’étendre à davantage de smartphones.

Des modèles comme le Xiaomi 13 et le Redmi K70 font partie des appareils cités parmi ceux qui devraient pouvoir en profiter après optimisation.

Cela montre que la limitation actuelle dépend au moins en partie de la phase de développement.

Le constructeur préfère pour l’instant réduire certains effets plutôt que de risquer une interface moins fluide sur les appareils moins performants.

HyperOS 4 reste encore en bêta en Europe

Cette différence est particulièrement importante actuellement puisque HyperOS 4 n’est pas encore stable pour tous les utilisateurs européens.

Plusieurs versions EEA sont déjà testées sur différents appareils.

Le programme bêta permet justement à Xiaomi de mesurer les performances de l’interface avant le déploiement général.

Les premiers retours montrent d’ailleurs que tout n’est pas encore parfaitement stabilisé.

Menow a notamment rapporté des blocages et écrans noirs signalés sur certains Xiaomi utilisant la bêta européenne d’HyperOS 4.

HyperOS 4 stable commencera le 15 octobre en Chine

La prochaine grande étape arrivera très bientôt.

Xiaomi commencera le déploiement stable d’HyperOS 4 en Chine à partir du 15 octobre 2026 sur une première sélection de smartphones et tablettes.

La situation européenne reste différente.

Aucun calendrier stable complet n’est encore annoncé pour la France.

Les utilisateurs français doivent donc éviter de prendre le planning chinois comme une date exacte d’arrivée sur leur propre smartphone.

Pour suivre cette évolution, Menow actualise directement son grand guide HyperOS 4 consacré aux nouveautés, aux appareils compatibles et au déploiement européen.

Le point essentiel reste donc simple : compatibilité avec HyperOS 4 ne signifie pas forcément expérience visuelle identique sur tous les Xiaomi, Redmi et POCO.

La puissance du smartphone et l’avancement des optimisations détermineront une partie des effets disponibles.