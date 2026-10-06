Honor Magic 9 Pro Max : des utilisateurs signalent déjà des écrans noirs et des redémarrages

Le Honor Magic 9 Pro Max vient à peine d’arriver chez ses premiers propriétaires que plusieurs témoignages commencent à faire état d’un comportement inquiétant. Des utilisateurs signalent des écrans noirs suivis de redémarrages soudains, notamment lorsque le smartphone est fortement sollicité.

À ce stade, il faut rester prudent. Honor n’a pas reconnu de problème généralisé et rien ne permet d’affirmer que tous les exemplaires sont concernés.

Le problème apparaîtrait surtout lors des fortes sollicitations

Les témoignages concernent principalement des situations gourmandes en ressources, comme certaines sessions de jeu. L’écran s’éteindrait brutalement avant que le smartphone ne redémarre.

Le Magic 9 Pro Max utilise le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Le détail mérite d’être surveillé car des comportements similaires sont également rapportés sur le Xiaomi 18 Pro Max et l’iQOO 16 utilisant la même puce.

Cela ne signifie pas pour autant que Qualcomm est responsable.

Un bug logiciel, un pilote, la gestion thermique ou même certaines applications pourraient tout aussi bien expliquer les incidents.

Pas encore de raison de parler d’un défaut généralisé

Aucun problème systématique comparable n’a été constaté pendant les nombreux benchmarks réalisés autour de cette nouvelle génération de smartphones.

Le nombre de témoignages dans les prochains jours sera donc déterminant.

Le Magic 9 Pro Max rencontre en parallèle une demande particulièrement importante en Chine. Menow évoquait déjà les premières tensions sur certaines configurations du Honor Magic 9 Pro Max peu après son lancement.

Pour la France, le calendrier laisse davantage de marge puisque la série Honor Magic 9 est attendue en Europe début 2027.

Si le phénomène est logiciel, Honor dispose donc encore de plusieurs mois pour le corriger avant une éventuelle commercialisation française.