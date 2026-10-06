One UI 9 arrive maintenant sur davantage de Galaxy S25, Fold 7 et Flip 7

Samsung accélère encore le déploiement de One UI 9.

Après une première distribution limitée en Corée du Sud et sur quelques variantes américaines, Android 17 commence maintenant à toucher beaucoup plus de Galaxy S25, Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 aux États-Unis.

Le déploiement reste progressif, mais la mise à jour passe clairement à une nouvelle étape.

Menow suit précisément l’ensemble du calendrier dans son dossier One UI 9 avec les Galaxy compatibles, les nouveautés et l’état du déploiement.

One UI 9 s’étend aux Galaxy S25 américains

La famille Galaxy S25 avait commencé à recevoir One UI 9 stable en Corée du Sud fin septembre.

Samsung étend maintenant davantage le déploiement aux États-Unis.

Les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra commencent à recevoir Android 17 sur davantage de variantes et d’opérateurs.

La disponibilité reste néanmoins différente selon le modèle, le CSC et l’opérateur.

Deux utilisateurs possédant exactement le même Galaxy peuvent donc recevoir la notification à plusieurs jours d’intervalle.

Le Galaxy Z Fold 7 et le Z Flip 7 sont maintenant beaucoup plus largement servis

La progression est particulièrement visible sur les pliables de 2025.

Le Galaxy Z Fold 7 et le Galaxy Z Flip 7 reçoivent désormais One UI 9 sur un nombre plus important de variantes américaines.

Le déploiement concerne aussi bien des modèles liés à des opérateurs que des versions débloquées.

Cela représente une vraie évolution par rapport aux premières vagues beaucoup plus limitées.

Samsung avait commencé la distribution stable sur ces appareils en Corée du Sud le 28 septembre.

One UI 9 n’arrive toujours pas partout au même moment

C’est probablement le point le plus important pour un utilisateur français.

Voir One UI 9 arriver sur un Galaxy aux États-Unis ne signifie pas que la même mise à jour sera immédiatement proposée sur les modèles européens.

Samsung procède par vagues.

Le calendrier dépend notamment :

du modèle ;

de la région ;

du CSC ;

de l’opérateur ;

de la version exacte du firmware.

Menow avait déjà recensé les 12 Galaxy désormais engagés dans le déploiement stable de One UI 9.

La situation évolue désormais rapidement puisque plusieurs de ces appareils commencent à quitter leur marché initial.

Les Galaxy S25 récupèrent aussi davantage de fonctions Galaxy AI

Pour les propriétaires d’un Galaxy S25, l’intérêt de One UI 9 ne se limite pas à Android 17.

Samsung apporte également plusieurs fonctions Galaxy AI supplémentaires.

Menow a déjà détaillé les quatre nouvelles fonctions Galaxy AI ajoutées aux Galaxy S25 avec One UI 9.

Ces nouveautés viennent compléter les changements plus larges apportés à l’interface, au panneau rapide, à Samsung Notes, à DeX et aux fonctions de confidentialité.

La France devrait faire partie des prochaines étapes importantes

Samsung n’a pas encore donné une date unique pour chaque Galaxy en France.

Le déploiement mondial avance néanmoins plus rapidement qu’il y a encore une semaine.

Les Galaxy S26 ont déjà reçu One UI 9 dans plusieurs marchés européens, tandis que les S25 et les pliables de 2025 commencent maintenant à sortir de leur phase de distribution limitée.

Pour vérifier si la mise à jour est disponible :

Paramètres > Mise à jour du logiciel > Téléchargement et installation

Pour connaître précisément la situation de chaque génération, le plus simple reste de consulter notre dossier régulièrement mis à jour sur One UI 9.