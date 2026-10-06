ChatGPT va afficher des publicités après certaines créations d’images

OpenAI prépare un nouveau format publicitaire dans ChatGPT. Des annonces visuelles pourront apparaître après la génération d’une image, avec un premier déploiement prévu aux États-Unis plus tard en octobre.

La publicité ne sera pas intégrée directement dans l’image générée.

Les annonces apparaîtront après le résultat

Le fonctionnement annoncé est assez différent d’une publicité traditionnelle.

L’utilisateur demande d’abord à ChatGPT de générer une image. Une fois le résultat affiché, une annonce visuelle pertinente pourra apparaître à proximité.

OpenAI précise que ces contenus seront clairement identifiés comme publicitaires.

La société affirme également qu’ils n’auront aucune influence sur les réponses produites par ChatGPT.

Le lancement commencera avec un groupe limité d’annonceurs.

Pas encore annoncé pour la France

Pour le moment, OpenAI prévoit ce nouveau format uniquement aux États-Unis.

Aucune date n’est communiquée pour une éventuelle arrivée en France ou dans le reste de l’Europe.

Ce nouveau format montre néanmoins la direction prise par l’entreprise pour monétiser davantage les usages gratuits de ChatGPT.

La génération d’images est particulièrement intéressante pour les annonceurs puisqu’elle intervient souvent autour de sujets visuels : vêtements, décoration, produits, voyages ou achats.

OpenAI devra toutefois trouver un équilibre entre monétisation et expérience utilisateur, notamment pour éviter que les recommandations commerciales soient confondues avec les réponses de l’IA.