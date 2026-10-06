Xbox Game Pass : trois nouveaux jeux arrivent entre le 6 et le 8 octobre

La semaine va être particulièrement chargée pour les abonnés Xbox Game Pass. Trois jeux disponibles dès leur lancement sont déjà confirmés entre le mardi 6 et le jeudi 8 octobre.

Et le premier est loin d’être anodin.

Gears of War: E-Day ouvre la semaine

Le 6 octobre, les abonnés Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass pourront accéder à Gears of War: E-Day avec la sortie de son édition standard.

Le jeu constitue évidemment la principale attraction de cette nouvelle vague.

Deux autres sorties Day One suivront rapidement.

Echo Weaver rejoindra également le service, avec son mélange d’exploration façon Metroidvania et de boucle temporelle.

Un troisième titre Day One complète ensuite cette séquence entre le 6 et le 8 octobre.

Microsoft pourrait par ailleurs annoncer d’autres jeux pour la deuxième moitié du mois.

Une semaine à surveiller pour les abonnés

Le début d’octobre est donc déjà intéressant même avant la publication de la prochaine liste complète.

La stratégie de Microsoft reste très claire : les sorties Day One représentent l’un des principaux arguments du Game Pass face aux catalogues concurrents.

Pour les abonnés, le plus intéressant sera surtout de surveiller les différentes formules nécessaires pour accéder aux nouveautés dès leur lancement, Microsoft faisant désormais davantage de distinctions entre ses niveaux d’abonnement.