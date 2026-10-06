iOS 27 : ce bug agaçant du multitâche touche encore certains iPhone, même avec iOS 27.2

iOS 27 est disponible depuis plusieurs semaines, mais certains petits défauts visuels n’ont toujours pas complètement disparu.

Des utilisateurs constatent encore des animations inhabituelles dans le sélecteur d’applications de l’iPhone, avec des cartes qui semblent parfois sauter, se repositionner brutalement ou afficher des transitions peu naturelles.

Le problème reste visible chez certains testeurs utilisant les versions récentes d’iOS 27.2.

Pour retrouver toutes les nouveautés, les modèles compatibles et l’état actuel du système, Menow regroupe les informations dans son dossier complet sur iOS 27.

Le bug apparaît dans le sélecteur d’applications

Le problème concerne l’écran multitâche qui apparaît lorsqu’on effectue un geste vers le haut depuis le bas de l’écran puis qu’on maintient le doigt.

Normalement, les différentes applications ouvertes doivent apparaître sous forme de cartes avec une animation fluide.

Sur certains iPhone sous iOS 27, la transition peut en revanche devenir irrégulière.

Des cartes peuvent :

se déplacer de manière brusque ;

changer légèrement de position ;

apparaître avec un effet de saut ;

donner l’impression que l’animation se relance.

Ce comportement n’empêche généralement pas d’utiliser l’iPhone.

Il reste néanmoins visible sur une interface qu’Apple cherche précisément à rendre plus fluide avec iOS 27.

Le problème semble encore présent sous iOS 27.2

Le détail le plus intéressant est que ces anomalies d’animation ne semblent pas totalement avoir disparu dans les premières versions bêta d’iOS 27.2.

Cela signifie qu’Apple n’a probablement pas encore terminé son travail sur ce point.

La troisième bêta d’iOS 27.2 vient d’ailleurs d’être publiée avec la build 24B5099f.

Elle poursuit les ajustements du système sans pour autant garantir la disparition de tous les bugs visuels observés depuis septembre.

Ce bug ne signifie pas forcément que l’iPhone manque de puissance

Le comportement pourrait donner l’impression que l’iPhone ralentit.

Mais dans ce cas précis, il semble davantage s’agir d’un problème d’animation ou d’interface que d’une véritable perte de performances.

Après une grosse mise à jour comme iOS 27, certains ralentissements peuvent également être liés à la réindexation des données en arrière-plan.

Menow expliquait récemment pourquoi un iPhone peut sembler plus lent après l’installation d’iOS 27.

Le bug du multitâche semble toutefois différent puisqu’il peut rester visible bien après cette phase.

Apple devrait pouvoir le corriger par une mise à jour

Rien ne laisse penser qu’un problème matériel soit en cause.

Le bug semble lié au rendu de l’interface et devrait donc pouvoir être corrigé directement dans iOS.

Apple publie généralement plusieurs versions correctives dans les semaines qui suivent une grosse mise à jour.

iOS 27 a déjà commencé à recevoir ses premiers correctifs, et iOS 27.2 représente une nouvelle étape importante dans cette phase de stabilisation.

Pour ceux qui rencontrent ce bug, il n’existe pas vraiment de manipulation indispensable à effectuer.

Redémarrer l’iPhone peut parfois améliorer temporairement le comportement, mais la vraie correction devra probablement venir d’Apple.