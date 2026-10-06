TikTok veut permettre d’acheter directement les produits vus dans les vidéos

TikTok continue de rapprocher les vidéos courtes du commerce en ligne.

La plateforme vient de présenter Buy Direct, une nouvelle fonction destinée à permettre aux utilisateurs d’acheter plus facilement un produit aperçu dans leur fil sans quitter TikTok.

L’intelligence artificielle joue également un rôle de plus en plus important dans ce processus.

Moins d’étapes entre la vidéo et l’achat

Aujourd’hui, découvrir un produit dans une vidéo implique souvent d’ouvrir une fiche, suivre un lien, consulter un site externe puis terminer la commande.

Buy Direct cherche à supprimer une partie de ces étapes.

TikTok veut transformer plus directement une vidéo en point de vente.

Cette approche s’inscrit dans une évolution plus large de la plateforme vers le commerce agentique, où l’IA peut aider à identifier les produits les plus pertinents et faciliter certaines étapes de l’achat.

TikTok renforce aussi ses outils publicitaires

L’annonce intervient pendant Advertising Week à New York.

TikTok étend parallèlement son réseau publicitaire international aux annonceurs américains et ajoute plusieurs outils basés sur l’IA pour mieux identifier les utilisateurs ayant une forte intention d’achat.

Pour le grand public, Buy Direct est probablement la nouveauté la plus visible.

Elle confirme surtout que TikTok ne veut plus simplement être l’endroit où l’on découvre un produit : la plateforme veut également devenir l’endroit où l’on termine l’achat.