Windows 11 26H2 : cette mise à jour peut faire crasher vos jeux et applications

La dernière mise à jour de Windows 11 ne se passe pas comme prévu pour tout le monde. Depuis l’installation de la mise à jour optionnelle KB5124010, certains utilisateurs rencontrent des plantages soudains dans des jeux et des applications, avec parfois même des difficultés au lancement.

Microsoft a désormais confirmé le problème. Il touche Windows 11 24H2, 25H2 et 26H2 et concerne principalement les logiciels qui utilisent le décodeur audio AC-3 intégré à Windows.

Pour les joueurs, la situation mérite donc une certaine prudence, surtout si le PC sert quotidiennement au jeu ou au travail.

Windows 11 26H2 n’est pas le seul concerné

Le problème est souvent présenté comme un bug de Windows 11 26H2, mais il est en réalité plus large.

Microsoft indique que la mise à jour KB5124010, publiée le 22 septembre 2026, s’applique aux builds de Windows 11 24H2, 25H2 et 26H2. Le bug a été ajouté officiellement à la liste des problèmes connus le 3 octobre.

Autrement dit, passer à Windows 11 26H2 ne suffit pas à éviter le problème, puisque les différentes versions partagent une partie du même code.

Le symptôme principal est assez simple : certaines applications peuvent ne plus se lancer ou se fermer brutalement lorsque certaines fonctions audio sont utilisées.

Le décodeur Dolby Digital AC-3 est en cause

Microsoft a identifié un point commun entre les logiciels concernés : l’utilisation du décodage audio AC-3, aussi connu sous le nom de Dolby Digital.

Après l’installation de KB5124010, certaines applications utilisant ce décodeur Windows peuvent planter lors de l’utilisation de fonctions liées au son. Cela peut se produire lors d’un changement de volume, d’une modification des paramètres audio ou de l’utilisation d’une fonction spécifique du logiciel.

Le problème semble surtout toucher les logiciels plus anciens qui reposent encore directement sur les composants audio intégrés à Windows.

Microsoft précise d’ailleurs que la plupart des applications modernes ne devraient pas être concernées, car elles utilisent souvent leur propre système de décodage audio.

Les jeux peuvent eux aussi planter

Les jeux font partie des logiciels potentiellement touchés.

Microsoft mentionne explicitement les jeux, les lecteurs multimédias et certaines applications de productivité parmi les catégories susceptibles de rencontrer des fermetures inattendues.

Des témoignages d’utilisateurs évoquent notamment des problèmes avec certains jeux plus anciens après l’installation de la mise à jour.

Cela ne veut pas dire que tous les jeux sous Windows 11 26H2 sont instables. Le bug dépend surtout de la manière dont le logiciel gère le son.

Deux jeux fonctionnant sur exactement le même PC peuvent donc se comporter très différemment après l’installation de la mise à jour.

Microsoft prépare déjà un correctif

La bonne nouvelle est que Microsoft a officiellement reconnu le problème.

L’entreprise indique travailler sur une résolution qui sera distribuée dans une future mise à jour Windows. En revanche, aucune date précise n’est encore annoncée.

Pour les utilisateurs qui ne rencontrent aucun plantage, il n’est donc pas nécessaire d’intervenir immédiatement.

La situation devient plus délicate pour ceux dont un jeu ou une application essentielle ne fonctionne plus correctement.

Désinstaller la mise à jour reste possible, mais ce n’est pas idéal

En attendant le correctif, supprimer KB5124010 peut permettre de retrouver le fonctionnement précédent sur certaines machines.

Cette solution n’est toutefois pas anodine.

Une désinstallation de mise à jour Windows peut parfois provoquer d’autres problèmes, et elle retire également les corrections ou modifications intégrées dans le même package.

Il vaut donc mieux éviter de supprimer une mise à jour simplement par précaution si aucun dysfonctionnement n’est constaté.

Pour un PC touché, la solution la plus raisonnable reste de sauvegarder ses données importantes avant toute manipulation, puis de vérifier si l’application concernée dispose elle-même d’une mise à jour ou d’un réglage permettant d’utiliser un autre mode audio.

Windows 11 connaît déjà d’autres problèmes liés aux jeux

Ce nouveau bug n’arrive pas complètement isolé.

Microsoft avait déjà reconnu en août 2026 des problèmes empêchant certains jeux de fonctionner correctement sur certaines configurations utilisant des pilotes ou composants liés à l’éclairage RGB.

Parmi les jeux cités figuraient notamment ARC Raiders, MARVEL Tōkon: Fighting Souls et THE FINALS, avec des symptômes allant du blocage du jeu à des fermetures inattendues.

Le problème actuel lié au Dolby Digital est différent, mais il confirme que les joueurs doivent rester attentifs aux mises à jour Windows récentes lorsqu’une instabilité apparaît soudainement.

Faut-il éviter Windows 11 26H2 pour le moment ?

Pas nécessairement.

Le bug AC-3 ne touche pas tous les utilisateurs et ne concerne pas l’ensemble des jeux ou applications. Microsoft estime même que les logiciels modernes sont majoritairement épargnés.

En revanche, si votre PC est parfaitement stable actuellement et que vous dépendez de jeux ou de logiciels anciens, attendre le prochain correctif avant d’installer une mise à jour optionnelle reste une précaution raisonnable.

Pour ceux qui ont déjà installé Windows 11 26H2 et qui ne rencontrent aucun problème, il n’y a aucune raison de revenir en arrière.

Le point à retenir est surtout que Microsoft reconnaît désormais officiellement ces plantages. Le constructeur travaille sur un correctif, mais tant qu’il n’est pas disponible, les utilisateurs concernés devront soit attendre, soit envisager une désinstallation de KB5124010 en dernier recours.