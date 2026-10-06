Android Auto va bientôt abandonner certains smartphones : vérifiez votre version d’Android

Des utilisateurs d’Android Auto commencent à voir apparaître un avertissement particulièrement clair sur l’écran de leur voiture : leur smartphone ne sera bientôt plus pris en charge. Les premiers témoignages concernent notamment des appareils encore sous Android 10, ce qui laisse penser que Google prépare un nouveau relèvement de la configuration minimale.

Pour l’instant, un détail impose toutefois de rester prudent. Google indique toujours officiellement qu’Android 9 ou une version ultérieure suffit pour utiliser Android Auto avec une connexion filaire. Le passage généralisé à Android 11 n’a donc pas encore été annoncé dans la documentation officielle.

Android 10 semble être le prochain à disparaître d’Android Auto

Le changement a commencé à se manifester directement chez certains automobilistes.

Un utilisateur possédant un Sony Xperia XZ2 Compact sous Android 10 explique par exemple avoir reçu un message l’informant que son téléphone ne serait prochainement plus compatible avec Android Auto. Son appareil fonctionne toujours aujourd’hui, mais l’avertissement indique clairement qu’une modification des conditions de compatibilité approche.

D’autres signalements similaires sont apparus ces derniers jours. Plusieurs sources spécialisées évoquent elles aussi des avertissements envoyés aux utilisateurs d’Android 10, avec un scénario désormais considéré comme très probable : Android 11 deviendrait prochainement la nouvelle version minimale prise en charge par Android Auto.

Google avait déjà procédé de la même manière auparavant. Android Auto avait progressivement abandonné les anciennes versions du système, avec notamment la fin de la prise en charge d’Android 8 et des versions antérieures, puis le passage à Android 9 comme minimum.

Plusieurs anciens Galaxy et smartphones Android sont concernés

Le problème ne concerne donc pas seulement quelques modèles particulièrement rares.

Tous les appareils définitivement bloqués sous Android 10 pourraient théoriquement être concernés si Google confirme Android 11 comme nouvelle limite.

Parmi les smartphones les plus connus de cette génération, on retrouve notamment certains :

Samsung Galaxy S9 et S9+

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A80

Sony Xperia commercialisés à la même période

anciens smartphones Android dont le suivi logiciel s’est arrêté à Android 10

Pour certains utilisateurs, ces appareils servent encore de téléphone principal. Mais il existe également un cas assez fréquent : le vieux smartphone conservé uniquement dans la voiture pour Android Auto.

Cela permet d’éviter de brancher constamment son téléphone principal, de limiter son échauffement et sa consommation de batterie, tout en conservant Google Maps, Waze ou ses applications musicales immédiatement disponibles.

C’est précisément cet usage qui pourrait disparaître.

Attention : Google affiche encore Android 9 dans ses conditions officielles

C’est le point le plus important à retenir à ce stade.

La page d’assistance française de Google indique toujours qu’un téléphone équipé d’Android 9.0 ou d’une version ultérieure peut utiliser Android Auto avec une connexion USB. Pour Android Auto sans fil, Google demande déjà Android 11 dans la plupart des cas.

Autrement dit, les avertissements observés constituent un signal très sérieux, mais Google n’a pas encore modifié publiquement cette page pour annoncer Android 11 comme minimum universel.

Il serait donc prématuré d’affirmer que tous les smartphones Android 9 et Android 10 sont déjà incompatibles.

Pour le moment, ils continuent de fonctionner. La question est surtout de savoir quand Google rendra la nouvelle exigence obligatoire.

Gemini pousse déjà Android Auto vers Android 11

Un autre élément rend cette évolution particulièrement crédible.

Google exige déjà Android 11 ou une version plus récente pour utiliser Gemini avec Android Auto, avec au minimum 2 Go de RAM.

La transition de l’Assistant Google vers Gemini dans les voitures pourrait donc expliquer en partie pourquoi Google cherche désormais à abandonner les versions Android les plus anciennes.

Nous avions d’ailleurs déjà évoqué sur Menow le déploiement de Gemini dans Android Auto, qui modifie progressivement la manière d’utiliser les commandes vocales depuis l’habitacle.

Le passage à Android 11 permettrait à Google d’unifier davantage les exigences techniques d’Android Auto et de ses nouvelles fonctionnalités.

Comment savoir si votre téléphone risque d’être concerné ?

La vérification est très simple.

Sur la majorité des smartphones Android, il suffit d’ouvrir :

Paramètres > À propos du téléphone > Version Android

Si votre téléphone utilise Android 11, Android 12, Android 13 ou une version plus récente, cette future modification ne devrait pas poser de problème.

La situation est davantage à surveiller avec Android 10, puisque c’est précisément sur cette version que les premiers avertissements sont aujourd’hui signalés.

Pour Android 9, le risque existe également à terme, même si les témoignages actuels concernent principalement Android 10.

Faut-il déjà changer de smartphone ?

Pas forcément.

Tant que votre téléphone continue de fonctionner avec Android Auto, il n’y a aucune urgence à le remplacer uniquement à cause de ces premiers avertissements.

Le mieux consiste d’abord à vérifier si une mise à jour vers Android 11 ou une version plus récente est proposée par le fabricant.

Si votre smartphone est définitivement bloqué sous Android 10, plusieurs solutions resteront possibles : utiliser un téléphone plus récent dans la voiture, continuer à utiliser les applications de navigation directement sur l’écran du smartphone ou, pour les utilisateurs expérimentés, installer éventuellement une ROM Android plus récente lorsque le modèle le permet.

Cette dernière solution reste toutefois réservée aux utilisateurs habitués aux modifications système : elle peut nécessiter le déverrouillage du bootloader et n’offre pas toujours la même stabilité qu’une mise à jour officielle.

Pour profiter pleinement du système dans la voiture, notre sélection des applications réellement utiles sur Android Auto reste également valable sur les appareils compatibles.

Le véritable signal à surveiller maintenant sera la modification de la documentation officielle de Google. Dès que la configuration minimale passera officiellement d’Android 9 à Android 11, les propriétaires d’appareils restés sous Android 10 sauront que la coupure est devenue imminente.