Resident Evil : Capcom prépare son moteur de jeux à travailler avec l’IA

Capcom veut faire évoluer profondément la technologie utilisée pour développer ses prochains jeux.

L’éditeur japonais prévoit de transformer progressivement son RE Engine vers une nouvelle initiative baptisée REX, pensée pour intégrer davantage l’intelligence artificielle dans les outils des développeurs.

Mais Capcom insiste sur un point : l’objectif n’est pas de remplacer ses équipes humaines.

L’IA pourrait aider à écrire du code et rechercher les bugs

Le projet a été détaillé pendant la Capcom Open Conference RE: 2026.

Parmi les pistes étudiées figurent l’utilisation de l’IA pour :

assister la programmation ;

détecter certains bugs ;

automatiser des tâches répétitives ;

améliorer les outils internes de production ;

accélérer certaines phases de développement.

Le RE Engine est actuellement utilisé sur une grande partie des jeux modernes de Capcom, notamment la série Resident Evil.

REX ne serait pas nécessairement un tout nouveau moteur.

Capcom souhaite plutôt faire évoluer progressivement l’infrastructure existante.

Capcom ne veut pas remplir ses jeux de contenu généré par IA

La nuance est importante.

Le studio distingue l’utilisation de l’IA comme outil de développement et la génération directe de contenus destinés à être intégrés aux jeux.

Capcom affirme que l’IA n’a pas vocation à remplacer les créateurs humains.

Le projet vise surtout à réduire le temps passé sur certaines tâches techniques pour permettre aux équipes de se concentrer davantage sur la conception.

Si REX fonctionne comme prévu, les futurs Resident Evil, Monster Hunter ou autres grosses productions Capcom pourraient donc être développés avec beaucoup plus d’assistance automatisée sans pour autant devenir des jeux entièrement générés par intelligence artificielle.