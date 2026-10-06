Adieu au Xiaomi 18 Ultra : le smartphone le plus ambitieux de Xiaomi aurait été annulé car il coûtait trop cher

Mauvaise nouvelle pour ceux qui attendaient le Xiaomi 18 Ultra. Le prochain smartphone très haut de gamme de Xiaomi pourrait finalement ne jamais arriver sur le marché.

D’après plusieurs informations apparues en Chine, le constructeur aurait décidé d’abandonner le projet en raison de coûts de production devenus trop élevés. Le Xiaomi 18 Ultra aurait pourtant été l’un des modèles les plus ambitieux jamais préparés par la marque, notamment avec un système photo particulièrement impressionnant.

Xiaomi n’a toutefois pas encore confirmé officiellement cette annulation. Les informations disponibles reposent principalement sur des fuites attribuées à Digital Chat Station et sur plusieurs médias asiatiques qui évoquent le même scénario.

Le Xiaomi 18 Ultra serait devenu beaucoup trop cher

Le problème principal aurait été son prix.

Selon les informations actuellement disponibles, Xiaomi aurait envisagé de commercialiser le Xiaomi 18 Ultra autour de 10 000 yuans dans une configuration de départ. Cela représente environ 1 330 euros en conversion directe, avant les taxes et les différences tarifaires appliquées habituellement en Europe.

Ce positionnement aurait placé le smartphone nettement au-dessus du Xiaomi 17 Ultra et aurait compliqué sa commercialisation face aux autres modèles premium de la marque.

Les coûts de la mémoire, des composants haut de gamme et surtout du système photo auraient progressivement fait grimper la facture.

La source espagnole fournie évoque également les prix élevés de la RAM, des puces et de plusieurs composants comme l’une des principales raisons qui auraient poussé Xiaomi à reconsidérer le lancement.

Trois appareils photo de 200 MP auraient été prévus

C’est surtout sur la photographie que Xiaomi aurait voulu faire la différence.

Le Xiaomi 18 Ultra aurait été équipé de trois capteurs de 200 mégapixels à l’arrière, une configuration particulièrement ambitieuse, même pour un smartphone Ultra.

Les premières informations évoquent un capteur principal d’environ 1/1,12 pouce, associé à la technologie LOFIC.

Un second capteur de 200 MP aurait servi pour le téléobjectif, avec une taille proche de 1/1,28 pouce.

Le troisième capteur de 200 MP aurait été destiné à l’ultra grand-angle, avec un format d’environ 1/1,56 pouce.

Cette configuration aurait permis au Xiaomi 18 Ultra de proposer une définition extrêmement élevée sur quasiment toutes les focales.

Un véritable zoom optique continu aurait été prévu

Le téléobjectif pourrait avoir constitué l’une des principales nouveautés.

Xiaomi aurait travaillé sur un zoom optique continu, capable de modifier réellement la focale sans simplement passer d’un capteur à un autre ou effectuer un recadrage numérique.

Cette technologie reste encore très rare sur smartphone.

Elle aurait permis de se rapprocher davantage du fonctionnement d’un objectif photo traditionnel, avec plusieurs niveaux de zoom optique utilisables sans perte importante de qualité.

Le smartphone aurait également été compatible avec un téléconvertisseur et différents accessoires destinés aux utilisateurs les plus intéressés par la photographie mobile.

La technologie LOFIC devait également améliorer les photos

Le capteur principal et le téléobjectif auraient bénéficié de la technologie LOFIC, pour Lateral Overflow Integration Capacitor.

Son intérêt concerne principalement la gestion de la lumière et de la plage dynamique.

Dans des scènes très contrastées, par exemple avec un ciel extrêmement lumineux et une zone sombre au premier plan, cette technologie peut théoriquement permettre au capteur de conserver davantage d’informations.

Xiaomi aurait donc continué à placer la photographie au cœur de son modèle Ultra, dans la continuité des générations précédentes développées avec Leica.

Des bordures d’écran d’environ 1 mm

Le reste de la fiche technique aurait également été particulièrement haut de gamme.

Le Xiaomi 18 Ultra aurait utilisé un écran plat entouré de bordures d’environ 1 mm sur les quatre côtés.

Xiaomi aurait également travaillé sur des dimensions réduites autour de la dalle afin d’obtenir une face avant presque entièrement occupée par l’écran.

Le smartphone aurait évidemment utilisé une puce Qualcomm haut de gamme, accompagnée d’un moteur de vibrations puissant et de haut-parleurs stéréo symétriques.

Plusieurs informations évoquent également des performances dépassant les 5 millions de points sur un benchmark, même si le test concerné et la configuration exacte ne sont pas suffisamment documentés pour tirer des conclusions définitives.

Le Xiaomi 18 Pro Max pourrait remplacer l’Ultra

Cette possible annulation s’explique également par l’évolution de la gamme Xiaomi.

Le constructeur dispose désormais d’un Xiaomi 18 Pro Max, qui occupe déjà une position extrêmement élevée dans sa gamme.

Pour justifier l’existence du Xiaomi 18 Ultra, Xiaomi aurait donc dû proposer des améliorations suffisamment importantes pour créer une vraie différence entre les deux appareils.

Le problème est que ces améliorations auraient fortement augmenté les coûts.

Un Xiaomi 18 Ultra équipé de trois capteurs de 200 MP, d’un téléobjectif à zoom continu et de composants particulièrement coûteux aurait ainsi pu devenir trop cher par rapport au Xiaomi 18 Pro Max.

Xiaomi aurait donc préféré abandonner le projet plutôt que de commercialiser un appareil dont le prix risquait de limiter fortement les ventes.

Xiaomi n’a pas encore confirmé cette annulation

Il faut néanmoins conserver une certaine prudence.

Xiaomi n’a publié aucune annonce officielle indiquant que le Xiaomi 18 Ultra était définitivement annulé.

Les informations proviennent principalement de Digital Chat Station, une source régulièrement bien informée sur les futurs smartphones chinois.

Plusieurs médias ont repris ces informations, ce qui renforce leur crédibilité, mais cela ne remplace pas une confirmation officielle du constructeur.

À ce stade, il est donc plus juste de dire que le Xiaomi 18 Ultra aurait été annulé.

La gamme Xiaomi Ultra pourrait revenir plus tard

L’abandon éventuel du Xiaomi 18 Ultra ne signifierait pas forcément la disparition définitive de la gamme Ultra.

Xiaomi pourrait simplement décider de sauter une génération.

Les coûts de fabrication pourraient évoluer, tout comme les prix de la mémoire et des composants utilisés pour les smartphones premium.

Si les conditions deviennent plus favorables, Xiaomi pourrait donc relancer un modèle Ultra avec une génération suivante.

Un éventuel Xiaomi 19 Ultra pourrait ainsi reprendre le flambeau en 2027 ou au début de 2028.

Mais si les informations actuelles se confirment, le Xiaomi 18 Ultra restera surtout comme un smartphone extrêmement ambitieux que Xiaomi aurait finalement jugé trop cher à produire et à commercialiser.