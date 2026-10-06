Cette configuration explose chez les joueurs PC : 32 Go de RAM s’imposent désormais

Le cap est désormais franchi. 32 Go de mémoire vive sont devenus la configuration la plus répandue chez les joueurs utilisant Steam, devant les traditionnels 16 Go qui dominaient encore largement le marché il y a peu.

Le dernier Steam Hardware & Software Survey de septembre 2026 montre que 42,22 % des machines sondées disposent désormais de 32 Go de RAM, contre 37,82 % pour celles équipées de 16 Go.

Ce basculement ne signifie pas que 16 Go sont soudainement insuffisants pour jouer. Il montre surtout que les configurations des joueurs évoluent rapidement et que 32 Go sont progressivement en train de devenir la nouvelle référence pour un PC gaming confortable.

32 Go passent pour la première fois devant 16 Go

L’évolution observée en septembre est particulièrement nette.

D’après les données publiées directement par Steam, les configurations équipées de 32 Go représentent désormais 42,22 % des ordinateurs sondés, soit une progression de 4,77 points en seulement un mois.

Dans le même temps, les machines disposant de 16 Go reculent de 3,38 points pour atteindre 37,82 %.

Quantité de RAM Part en septembre 2026 Évolution sur un mois 8 Go 6,47 % -0,99 point 16 Go 37,82 % -3,38 points 24 Go 2,56 % +0,34 point 32 Go 42,22 % +4,77 points 48 Go 1,46 % +0,26 point

Ces chiffres regroupent les machines Windows, macOS et Linux participant à l’enquête de Valve. Sur les PC Windows uniquement, 32 Go représentent même 43,28 % des configurations sondées.

Pourquoi les joueurs passent-ils aussi rapidement à 32 Go ?

Les jeux eux-mêmes sont évidemment une partie de l’explication, mais pas la seule.

Un PC utilisé pour jouer doit aujourd’hui souvent faire fonctionner simultanément le jeu, Windows, un navigateur avec plusieurs onglets, Discord, un logiciel de monitoring, des applications RGB, un launcher supplémentaire et parfois OBS ou un autre logiciel de streaming.

Dans ces conditions, passer de 16 à 32 Go apporte surtout davantage de marge.

Cela ne double pas automatiquement le nombre d’images par seconde dans les jeux. L’intérêt se remarque plutôt lorsqu’un titre consomme beaucoup de mémoire ou lorsque plusieurs applications restent ouvertes en arrière-plan.

Les développeurs commencent également à revoir progressivement leurs recommandations. Tom’s Hardware relève notamment que même Minecraft a relevé cette année sa quantité de mémoire recommandée à 16 Go.

Pour une nouvelle configuration destinée à rester plusieurs années, 32 Go apparaissent donc de moins en moins comme un luxe.

16 Go restent largement suffisants dans de nombreux jeux

Il ne faut toutefois pas interpréter les résultats de Steam comme l’annonce de la mort immédiate des configurations 16 Go.

Près de quatre joueurs sur dix utilisent toujours 16 Go de RAM, ce qui représente une base installée considérable.

De nombreux jeux fonctionnent encore parfaitement avec cette quantité de mémoire, en particulier lorsque peu de logiciels tournent simultanément en arrière-plan.

La différence se situe davantage dans la marge disponible.

Avec 32 Go, un joueur peut conserver davantage d’applications ouvertes et dispose d’une réserve plus importante pour les jeux particulièrement gourmands, les mods lourds ou les futures sorties.

C’est également une quantité intéressante pour ceux qui utilisent leur PC pour autre chose que le jeu : montage vidéo, machines virtuelles, retouche photo ou création de contenu.

Même les configurations 24 et 48 Go progressent

L’enquête Steam révèle une autre évolution intéressante : les configurations intermédiaires commencent elles aussi à gagner du terrain.

Les ordinateurs équipés de 24 Go atteignent désormais 2,56 %, tandis que ceux disposant de 48 Go représentent 1,46 % des machines sondées.

Ces capacités étaient beaucoup moins courantes il y a encore quelques années.

Elles sont devenues plus faciles à rencontrer avec l’arrivée de nouvelles capacités de modules DDR5 et avec certaines configurations de PC portables ou de machines assemblées proposant des quantités de mémoire différentes des traditionnels 8, 16, 32 ou 64 Go.

La tendance générale reste donc assez claire : la quantité de mémoire installée dans les PC gaming augmente.

AMD se rapproche également dangereusement d’Intel

La RAM n’est pas le seul changement important observé dans le sondage Steam de septembre.

AMD poursuit également sa progression spectaculaire sur le marché des processeurs utilisés par les joueurs.

Toutes plateformes confondues, AMD atteint désormais 48,37 % des processeurs recensés par Steam, contre 51,63 % pour Intel.

L’écart n’est donc plus que d’environ trois points.

Sur Windows uniquement, Intel conserve une avance légèrement plus confortable avec 52,59 %, contre 47,41 % pour AMD.

La dynamique reste néanmoins très favorable à AMD : en mai 2026, sa part se situait encore sous les 45 %. Si cette progression continue, AMD pourrait prochainement dépasser Intel dans le Steam Hardware Survey.

32 Go deviennent-ils vraiment indispensables pour un PC gaming ?

Pas encore.

Pour quelqu’un possédant déjà un PC équipé de 16 Go et dont les jeux fonctionnent correctement, il n’existe aucune raison de remplacer immédiatement sa mémoire simplement parce que 32 Go viennent de prendre la première place sur Steam.

La situation est différente lors de l’achat ou du montage d’un nouveau PC.

L’écart de prix entre une configuration 16 Go et une configuration 32 Go peut être suffisamment limité pour que 32 Go constituent aujourd’hui un choix beaucoup plus durable, notamment pour une machine destinée à être conservée plusieurs années.

C’est surtout cela que montre le nouveau classement de Steam.

Les 32 Go ne représentent plus une configuration réservée aux passionnés ou aux PC très haut de gamme. Ils sont désormais devenus la quantité de RAM la plus courante chez les utilisateurs de Steam, devant les 16 Go.

Un changement symbolique qui pourrait également pousser progressivement les développeurs à considérer 32 Go comme une configuration de plus en plus normale lorsqu’ils définissent les recommandations de leurs futurs jeux.

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