Le nouvel Apple TV 4K arriverait la semaine prochaine avec deux grosses nouveautés

Apple préparerait enfin une mise à jour importante de son Apple TV 4K. Le nouveau modèle pourrait être présenté dès le 13 octobre 2026, avec deux changements majeurs : une puce beaucoup plus récente et surtout l’arrivée d’un Siri dopé à l’intelligence artificielle.

La date du 13 octobre n’a pas encore été officiellement confirmée par Apple, mais elle est désormais évoquée par plusieurs sources, notamment Bloomberg, Reuters et 9to5Mac. Le nouvel Apple TV 4K devrait être présenté aux côtés d’autres produits destinés à la maison connectée.

Un nouvel Apple TV 4K attendu dès le 13 octobre

Le modèle actuel commence sérieusement à dater.

La troisième génération d’Apple TV 4K remonte à 2022 et utilise encore une puce A15 Bionic, initialement introduite avec les iPhone 13.

Apple préparerait désormais son remplacement pour le 13 octobre, avec une présentation qui pourrait également concerner un nouveau HomePod mini et un tout nouveau hub pour la maison connectée.

Il ne faut toutefois pas considérer cette date comme officielle tant qu’Apple n’a pas communiqué directement dessus.

Le format de l’annonce reste lui aussi incertain : événement complet, vidéo préenregistrée ou annonces publiées directement sur le site Apple.

Siri AI pourrait être la vraie grosse nouveauté

La principale évolution ne serait peut-être pas visible extérieurement.

Apple aurait surtout conçu ce nouveau modèle pour accueillir la nouvelle génération de Siri basée sur l’IA, absente jusqu’ici de l’Apple TV.

C’est justement l’un des éléments qui distingue tvOS des autres plateformes Apple depuis l’arrivée des nouvelles fonctions Siri.

Avec le nouveau boîtier, Siri pourrait devenir beaucoup plus utile pour rechercher du contenu, comprendre des demandes plus naturelles ou répondre à des questions concernant les films et séries affichés à l’écran.

Il pourrait également améliorer la fonction InSight, qui permet déjà d’obtenir des informations sur les acteurs, les personnages ou la musique pendant la lecture d’un programme.

L’arrivée de Siri AI transformerait donc progressivement l’Apple TV en quelque chose de plus large qu’un simple lecteur multimédia.

tvOS 27.2 donne déjà un indice très sérieux

Cette évolution n’est pas uniquement basée sur des rumeurs matérielles.

Du code découvert dans la bêta de tvOS 27.2 contient désormais des références à Apple Intelligence et à une option permettant d’aider Apple à améliorer Siri et ses modèles d’IA.

C’est particulièrement intéressant puisque les appareils Apple qui ne prennent pas en charge Apple Intelligence utilisent actuellement une formulation différente dans leurs réglages.

Le même code fait également apparaître une nouvelle infrastructure destinée aux messages dans Siri.

Cela pourrait permettre à l’avenir d’afficher certains messages reçus sur un iPhone associé directement sur l’Apple TV et éventuellement de proposer des réponses intelligentes.

Ces éléments renforcent donc nettement l’hypothèse d’un nouvel Apple TV conçu spécifiquement pour prendre en charge les nouvelles fonctions d’IA.

Une puce A19 remplacerait l’ancienne A15

Le deuxième changement majeur serait matériel.

Le futur Apple TV 4K utiliserait une puce de la famille A19, contre l’A15 Bionic du modèle actuel.

Une référence « AppleTV18,1 » aurait été repérée dans du code Apple par Aaron Perris. Cette numérotation se rapproche de celle utilisée pour les appareils équipés d’une puce A19, ce qui laisse penser qu’Apple prépare effectivement un saut générationnel important.

Il reste toutefois une incertitude : Apple pourrait choisir soit l’A19 classique, soit une version A19 Pro.

Le second scénario paraît crédible si Apple veut exécuter davantage de fonctions Siri et Apple Intelligence directement sur l’appareil.

Jusqu’à 12 Go de RAM seraient également envisagés

La puce ne serait pas la seule évolution interne.

Les informations actuellement disponibles évoquent également 8 à 12 Go de mémoire vive, une quantité très supérieure à ce que l’on attend habituellement d’un boîtier multimédia.

Une telle capacité prend davantage de sens si Apple souhaite faire fonctionner localement certaines fonctions d’intelligence artificielle.

L’Apple TV pourrait alors se rapprocher techniquement davantage d’un iPhone ou d’un iPad moderne que d’un simple appareil destiné à lancer Netflix ou Apple TV+.

Cette réserve de puissance pourrait aussi profiter aux jeux disponibles sur tvOS.

Wi-Fi 7 pourrait également être au programme

D’autres améliorations sont également évoquées.

Le futur Apple TV 4K pourrait utiliser une nouvelle puce réseau N1 conçue par Apple, avec notamment une compatibilité Wi-Fi 7.

L’intérêt immédiat pour le streaming vidéo resterait limité puisque l’Apple TV actuelle dispose déjà d’une connexion largement suffisante pour lire des contenus 4K.

En revanche, une meilleure connectivité pourrait devenir intéressante pour le cloud gaming, les transferts locaux ou les interactions avec les autres appareils de la maison connectée.

Une nouvelle Siri Remote est également évoquée, sans que ses changements soient encore clairement établis.

Le design devrait très peu évoluer

Ceux qui espéraient une transformation complète du boîtier risquent en revanche d’être déçus.

Les premières informations indiquent que le nouvel Apple TV conserverait un design très proche du modèle actuel.

Apple concentrerait donc ses efforts sur les composants internes et les nouvelles fonctions logicielles.

Ce choix paraît logique : le format actuel est déjà suffisamment compact pour être dissimulé près d’un téléviseur, et une modification esthétique importante apporterait finalement assez peu à l’usage.

L’Apple TV pourrait devenir beaucoup plus important dans l’écosystème Apple

La véritable évolution pourrait finalement être son rôle.

Avec Siri AI, Apple Intelligence et une nouvelle puce beaucoup plus puissante, l’Apple TV pourrait devenir l’un des éléments centraux du futur écosystème domestique d’Apple.

Le nouveau boîtier serait présenté au même moment qu’un hub domestique doté d’un écran, justement conçu autour de Siri et de la maison connectée.

Cela laisse penser qu’Apple cherche à mieux connecter ses produits destinés au salon.

L’Apple TV ne servirait donc plus uniquement à regarder des films ou des séries : elle pourrait progressivement devenir un point d’accès à Siri, aux appareils HomeKit et aux nouvelles fonctions d’intelligence artificielle d’Apple.

Si le calendrier actuellement évoqué se confirme, il ne faudra plus attendre longtemps. Le nouvel Apple TV 4K pourrait être présenté dès mardi 13 octobre, avec probablement beaucoup plus de changements à l’intérieur qu’à l’extérieur.