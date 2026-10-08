Le MacBook tactile devient beaucoup plus crédible : macOS 27.2 cache plusieurs gestes pensés pour les doigts

Apple a longtemps défendu une séparation nette entre le Mac et l’iPad. Les découvertes réalisées dans macOS 27.2 bêta 3 rendent pourtant l’arrivée d’un Mac tactile de plus en plus difficile à ignorer.

Plusieurs applications système disposent désormais de références à des interactions directement liées au toucher, tandis que le Dock adopte une nouvelle animation de pression prolongée.

Safari, Notes, Photos et Quick Look sont concernés

Les éléments retrouvés dans le système concernent plusieurs applications majeures. Safari possède un nouveau système de reconnaissance tactile, Notes référence une pression au doigt, Photos intègre un mécanisme similaire et Quick Look dispose d’une fonction baptisée « dragTouch ».

Apple a également ajouté une animation lorsque l’utilisateur effectue une pression prolongée sur une icône du Dock.

Ces découvertes sont détaillées dans les nouvelles références tactiles trouvées dans macOS 27.2.

Il existe malgré tout une autre explication possible : certaines fonctions peuvent également servir à Sidecar, qui permet d’utiliser un iPad comme écran secondaire du Mac. Une seule chaîne de code ne suffirait donc pas à confirmer un MacBook tactile.

C’est l’accumulation des indices qui devient intéressante.

Le MacBook Pro OLED serait le candidat évident

Apple préparerait justement une refonte majeure de son MacBook Pro haut de gamme avec écran OLED, design plus fin et interface tactile.

Menow avait déjà détaillé ce projet dans son dossier sur le MacBook Pro OLED tactile et sa possible Dynamic Island.

Si les informations actuelles se confirment, Apple ne se contenterait pas de poser une dalle tactile sur macOS. L’entreprise semble adapter progressivement les applications et interactions afin que les éléments restent utilisables au doigt.

Ce travail logiciel est probablement la partie la plus importante. Un Mac tactile ne sera réellement intéressant que si macOS est capable de passer naturellement de la souris au doigt sans devenir un iPad géant.