Avec iOS 27, Siri AI peut fouiller dans vos messages, notes et e-mails : voici ce qu’Apple fait de vos données

Avec iOS 27, Siri devient beaucoup plus personnel. Le nouvel assistant peut désormais s’appuyer sur le contenu de vos Messages, Notes, e-mails et autres informations présentes sur l’iPhone pour répondre à des demandes qui étaient auparavant impossibles.

Cette évolution rend Siri nettement plus utile, mais elle soulève aussi une question évidente : jusqu’où l’IA d’Apple peut-elle accéder à vos données personnelles, et que deviennent ces informations lorsqu’une requête doit être traitée dans le cloud ?

Apple assure que la majorité des traitements s’effectuent directement sur l’iPhone et que les données envoyées à son infrastructure Private Cloud Compute ne sont ni stockées ni accessibles à Apple. Mais avec un Siri capable de comprendre le contexte personnel, les réglages de confidentialité deviennent beaucoup plus importants qu’auparavant.

Siri AI peut désormais utiliser vos informations personnelles pour répondre

Le changement principal d’iOS 27 vient de ce qu’Apple appelle le contexte personnel.

Jusqu’ici, Siri était surtout capable de lancer une application, régler une alarme ou répondre à des questions assez générales.

Avec Siri AI, l’assistant peut aller chercher une information dispersée dans plusieurs applications.

Vous pourriez par exemple lui demander :

« À quelle heure ma sœur m’a dit qu’elle arrivait samedi ? »

Siri peut alors rechercher l’information dans Messages sans que vous ayez besoin de retrouver vous-même la conversation concernée.

Le même principe peut s’appliquer à Notes, Mail ou à d’autres applications compatibles.

C’est précisément ce qui rend le nouveau Siri AI beaucoup plus puissant que l’ancien assistant.

L’iPhone analyse d’abord la demande directement sur l’appareil

Le point important est que toutes les requêtes ne quittent pas automatiquement l’iPhone.

Dans sa documentation consacrée à Apple Intelligence et la confidentialité sur iPhone, Apple explique que ses modèles essaient d’abord de traiter la demande localement.

Lorsque la puissance disponible sur l’appareil suffit, les données personnelles restent donc sur l’iPhone.

C’est notamment ce qui permet à Apple de proposer des fonctions basées sur le contenu personnel sans envoyer systématiquement l’ensemble de vos messages ou de vos notes vers un serveur distant.

Cette architecture est au cœur de la stratégie Apple Intelligence.

Certaines demandes peuvent néanmoins quitter l’iPhone

Pour les requêtes plus complexes, Apple Intelligence peut utiliser Private Cloud Compute.

Dans ce cas, certaines données nécessaires à la réponse quittent effectivement l’appareil.

Apple précise toutefois que seules les informations utiles à la demande sont envoyées.

La société affirme également que ces données :

ne sont pas conservées après le traitement ;

ne sont pas accessibles à Apple ;

servent uniquement à répondre à la demande ;

sont supprimées une fois le résultat renvoyé vers l’iPhone.

Autrement dit, Siri peut parfois utiliser le cloud, mais Apple assure que ce fonctionnement ne repose pas sur un stockage permanent des informations personnelles.

Apple permet même de voir quand une requête part dans le cloud

C’est un détail particulièrement intéressant pour ceux qui veulent savoir exactement ce que fait leur iPhone.

iOS 27 permet de générer un rapport Apple Intelligence.

Il se trouve dans :

Réglages > Confidentialité et sécurité > Rapport Apple Intelligence

Le rapport peut afficher les requêtes envoyées vers Private Cloud Compute sur les dernières minutes ou les derniers jours.

Cela permet donc de vérifier concrètement quand l’iPhone a utilisé les serveurs d’Apple plutôt que le traitement local.

Cette transparence est importante, car le fonctionnement devient beaucoup moins visible pour l’utilisateur lorsque Siri jongle automatiquement entre calcul local et traitement distant.

Le contenu visible à l’écran peut aussi servir de contexte

Siri AI peut également comprendre ce qui est affiché sur l’écran.

Cela permet par exemple de demander :

« Ajoute cette adresse à sa fiche contact »

si une adresse apparaît dans une conversation.

Ou encore :

« Mets cette date dans mon calendrier »

sans avoir à recopier manuellement le contenu.

Cette compréhension de l’écran est l’une des nouveautés les plus importantes d’iOS 27, car elle permet à Siri d’agir directement sur ce que l’utilisateur est en train de regarder.

Mais c’est aussi ce qui peut créer le plus d’inquiétude lorsqu’une application affiche une information sensible.

Siri ne reçoit pas pour autant un accès illimité à tout l’iPhone

Il faut éviter une idée reçue : Siri AI ne dispose pas simplement d’un accès permanent et sans limite à toutes les données de l’appareil.

Les applications utilisent des mécanismes spécifiques comme App Intents pour rendre certaines actions ou informations accessibles au système.

Apple contrôle ainsi quelles données peuvent être utilisées et dans quelles situations.

L’objectif est de permettre à Siri d’agir à travers plusieurs applications sans transformer l’assistant en outil capable de lire arbitrairement tout le contenu du téléphone.

Cela n’empêche pas que le volume d’informations utilisables devient beaucoup plus important qu’avec l’ancien Siri.

Vous pouvez limiter l’accès application par application

Apple laisse aussi une partie du contrôle à l’utilisateur.

Dans les réglages Siri et Apple Intelligence, il est possible de modifier les autorisations ou suggestions liées à certaines applications.

Cela permet notamment de limiter :

les suggestions ;

l’utilisation du contenu d’une application ;

l’apparition d’informations dans les résultats Siri ;

certaines interactions avec Apple Intelligence.

Cette possibilité devient importante si vous utilisez une application contenant des informations sensibles que vous ne souhaitez pas voir exploitées par Siri.

Le nouveau fonctionnement d’iOS 27 repose donc davantage sur un compromis entre personnalisation et contrôle.

Vous pouvez aussi désactiver Apple Intelligence

Pour ceux qui ne veulent pas utiliser ces fonctions, Apple permet toujours de désactiver Apple Intelligence.

Cela retire les capacités génératives les plus avancées et limite fortement le fonctionnement du nouveau Siri.

L’iPhone peut alors revenir à une utilisation beaucoup plus classique de l’assistant.

La contrepartie est évidemment la perte des fonctions les plus intéressantes :

compréhension du contexte personnel ;

actions plus complexes ;

analyse de l’écran ;

interactions avancées avec plusieurs applications.

Le choix dépend donc surtout du niveau de personnalisation que l’utilisateur accepte en échange de davantage d’automatisation.

Tous les iPhone sous iOS 27 ne profitent pas du même Siri

Il faut aussi rappeler que la présence d’iOS 27 ne garantit pas l’accès à toutes ces fonctions.

Apple Intelligence nécessite au minimum certains modèles récents d’iPhone.

Notre dossier sur les iPhone compatibles avec Siri AI détaille justement les appareils capables d’utiliser les fonctions les plus avancées.

Les anciens iPhone peuvent recevoir iOS 27 tout en restant limités à une version beaucoup plus classique de Siri.

Le vrai changement est moins Siri que l’accès au contexte personnel

La grande évolution d’iOS 27 n’est finalement pas uniquement que Siri devient meilleur pour répondre.

C’est surtout qu’il peut désormais comprendre une partie de votre vie numérique.

Vos messages, vos notes, vos e-mails et ce qui apparaît à l’écran deviennent des éléments que l’assistant peut utiliser pour répondre plus précisément.

Apple mise beaucoup sur le traitement local et sur Private Cloud Compute pour rassurer sur la confidentialité.

Mais pour l’utilisateur, la meilleure approche reste probablement de vérifier les réglages et de décider quelles applications peuvent réellement contribuer au contexte personnel de Siri.

Le nouveau Siri est plus utile précisément parce qu’il en sait davantage sur ce que vous faites.

Et c’est aussi pour cette raison que ses réglages de confidentialité deviennent beaucoup plus importants avec iOS 27.