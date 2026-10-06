iOS 27.2 ajoute cette fonction IA dans Messages : heureusement, Apple permet de la désactiver

iOS 27.2 continue de dévoiler ses nouveautés avant sa sortie publique, et l’une d’elles devrait particulièrement se faire remarquer dans Messages. Apple réintroduit des suggestions intelligentes capables d’analyser le contexte d’une conversation pour proposer directement certaines actions.

Votre iPhone pourrait par exemple comprendre qu’un proche vous demande une photo, qu’une tâche doit être ajoutée aux rappels ou qu’une information mérite d’être conservée dans Notes. Une fonction potentiellement pratique, mais qui pourrait également devenir envahissante pour ceux qui préfèrent une application Messages plus simple.

Apple a heureusement prévu une solution : ces suggestions pourront être désactivées.

Les suggestions intelligentes font leur retour avec iOS 27.2

Cette nouveauté n’est pas totalement inconnue.

Apple l’avait déjà testée pendant le développement d’iOS 27, avant de finalement la retirer de la première version publique du système. Menow avait justement évoqué le report des suggestions intelligentes dans Messages avant la sortie d’iOS 27.

Quelques semaines plus tard, Apple semble donc prêt à retenter l’expérience avec iOS 27.2.

Dans la version actuellement testée, Messages peut exploiter le contenu d’une conversation pour afficher une action directement liée à ce qui vient d’être écrit.

Si quelqu’un vous demande de ne pas oublier quelque chose, l’iPhone pourrait par exemple proposer de créer immédiatement un rappel.

Si un correspondant demande une photo, le système peut comprendre la requête et faciliter l’accès au contenu concerné.

L’idée est d’éviter plusieurs manipulations et de transformer directement une phrase reçue en action utilisable.

L’iPhone essaie de comprendre ce que vous voulez faire ensuite

La différence avec les réponses automatiques est importante.

Une réponse intelligente cherche surtout à vous proposer un texte à envoyer.

Les nouvelles suggestions d’iOS 27.2 cherchent plutôt à identifier l’action qui pourrait logiquement suivre la conversation.

Messages devient ainsi une sorte de point de départ vers d’autres applications de l’iPhone.

C’est cohérent avec la direction prise par Apple Intelligence dans iOS 27 : l’IA doit progressivement être capable d’exploiter les informations présentes sur l’appareil sans obliger l’utilisateur à formuler systématiquement une nouvelle demande.

Le nouveau Siri AI repose d’ailleurs sur un principe similaire puisqu’il peut utiliser le contenu des messages, des e-mails, du calendrier ou de ce qui apparaît à l’écran pour répondre à certaines demandes.

Le problème : ces suggestions peuvent rapidement devenir agaçantes

Une fonction qui anticipe correctement ce que l’on veut faire peut faire gagner du temps.

Mais elle peut aussi produire l’effet inverse lorsque les propositions deviennent trop nombreuses ou apparaissent au mauvais moment.

C’est particulièrement vrai dans Messages, une application que beaucoup utilisent plusieurs dizaines de fois par jour.

Voir régulièrement apparaître des boutons supplémentaires sous certaines conversations pourrait finir par alourdir l’interface, même lorsque les suggestions sont techniquement pertinentes.

C’est justement là qu’arrive une nouveauté importante d’iOS 27.2.

Dans son analyse publiée le 6 octobre, 9to5Mac a repéré le réglage permettant de couper les suggestions IA dans Messages. Apple ne semble donc pas vouloir imposer cette fonction aux utilisateurs qui n’en voient pas l’intérêt.

Il sera possible de désactiver uniquement les suggestions de Messages

Le point intéressant est qu’il ne devrait pas être nécessaire de couper totalement Apple Intelligence.

Les utilisateurs pourront contrôler le comportement des suggestions dans les réglages liés à Siri et aux applications.

Cela signifie qu’un utilisateur pourra continuer à profiter d’autres fonctions intelligentes d’iOS tout en demandant à Messages de ne plus lui proposer constamment des actions.

C’est important, car Apple multiplie désormais les fonctions utilisant le contexte personnel de l’utilisateur.

Désactiver entièrement l’IA simplement parce qu’une fonction particulière dérange serait assez radical. Le contrôle application par application offre donc davantage de souplesse.

Tous les iPhone sous iOS 27 ne profiteront pas forcément de cette nouveauté

Il faut également distinguer compatibilité avec iOS 27 et compatibilité avec les fonctions d’intelligence artificielle.

iOS 27 peut fonctionner sur des iPhone relativement anciens, mais certaines nouveautés liées à Apple Intelligence nécessitent du matériel beaucoup plus récent.

Menow a d’ailleurs détaillé les iPhone compatibles avec Siri AI : disposer d’iOS 27 ne garantit pas automatiquement l’accès à toutes les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle.

La disponibilité peut également varier selon le pays.

En France et plus largement dans l’Union européenne, le déploiement du nouveau Siri suit notamment un calendrier différent. Nous avions expliqué pourquoi Siri AI reste limité en France malgré l’installation d’iOS 27 sur un appareil compatible.

Il faudra donc vérifier précisément quelles fonctions de Messages seront proposées en France lorsque la version finale d’iOS 27.2 sera distribuée.

Une petite fonction qui montre surtout comment Apple veut intégrer l’IA dans l’iPhone

Cette nouveauté peut paraître moins spectaculaire qu’un nouveau design ou qu’une grosse évolution de Siri.

Elle montre pourtant assez bien la stratégie actuelle d’Apple.

L’objectif n’est plus seulement de disposer d’un assistant auquel on pose volontairement une question. L’iPhone doit commencer à comprendre ce que l’utilisateur est en train de faire et lui proposer l’action suivante avant même qu’il ouvre une autre application.

Messages constitue un terrain particulièrement intéressant pour cela.

Une grande partie de nos tâches quotidiennes commence justement par une conversation : prendre rendez-vous, retrouver une photo, noter une adresse, se rappeler d’un événement ou enregistrer une information.

Si l’iPhone parvient à transformer ces échanges en actions utiles sans devenir envahissant, la fonction pourrait réellement faire gagner du temps.

Dans le cas contraire, le réglage permettant de la désactiver risque rapidement de devenir populaire.

iOS 27.2 peut encore évoluer avant sa sortie

Il faut enfin rappeler qu’iOS 27.2 est toujours en développement.

Les fonctions actuellement présentes dans les versions bêta peuvent être modifiées, retardées ou même retirées avant la mise à disposition publique.

Apple l’a justement déjà fait avec ces suggestions lors du développement initial d’iOS 27.

Leur retour dans iOS 27.2 montre néanmoins que le constructeur n’a pas abandonné l’idée.

Pour suivre les prochaines versions, les nouveautés et les iPhone concernés, notre dossier consacré à iOS 27 regroupe les principaux changements du système et l’évolution des mises à jour.

Si Apple conserve cette fonction jusqu’à la version finale, Messages devrait donc bientôt devenir un peu plus intelligent, mais aussi un peu plus interventionniste. Heureusement, ceux qui préfèrent garder la main pourront simplement couper les suggestions.