Google Maps vous permet maintenant de remplacer votre voiture par une McLaren de F1

Google vient d’ajouter une petite nouveauté beaucoup plus visible qu’une simple correction technique dans Maps. Pendant une durée limitée, les automobilistes peuvent remplacer l’icône classique de navigation par une véritable McLaren de Formule 1.

La voiture apparaît directement sur la carte pendant la navigation et fonctionne aussi bien sur le smartphone que sur l’écran du véhicule avec Android Auto ou Apple CarPlay.

La fonction est déjà en cours de déploiement et restera disponible jusqu’au 23 novembre 2026.

Une McLaren F1 directement sur la carte Google Maps

Google Maps permet déjà depuis quelque temps de remplacer la traditionnelle flèche bleue par différents véhicules en 3D.

Google va maintenant beaucoup plus loin avec un modèle inspiré de la monoplace officielle de l’écurie McLaren.

La nouveauté a été repérée le 5 octobre par 9to5Google dans la nouvelle option McLaren F1 de Google Maps. Le média confirme qu’il ne s’agit pas simplement d’un visuel promotionnel : la monoplace peut réellement devenir votre avatar pendant un trajet.

Google précise que cette personnalisation est proposée pour célébrer le Grand Prix des États-Unis et qu’elle restera accessible jusqu’au 23 novembre.

La voiture apparaît aussi sur Android Auto

Le changement n’est pas réservé à l’écran du téléphone.

Lorsque Google Maps est utilisé avec Android Auto, la McLaren peut également apparaître directement sur l’écran central de la voiture.

Même chose pour les utilisateurs d’iPhone avec Apple CarPlay.

Le principe est simple : au lieu de suivre une petite flèche ou une voiture générique pendant l’itinéraire, le véhicule affiché sur la carte devient une monoplace McLaren.

Cela ne modifie évidemment ni les indications GPS ni les calculs d’itinéraire.

Il s’agit uniquement d’une personnalisation visuelle, mais elle est suffisamment inhabituelle pour être immédiatement visible pendant un trajet.

Comment activer la McLaren dans Google Maps

La manipulation est assez simple.

Dans Google Maps, il faut ouvrir :

Paramètres > Vos véhicules > Avatar de conduite

La McLaren doit alors apparaître parmi les véhicules disponibles.

Il est également possible de changer l’avatar directement pendant une navigation en touchant le véhicule affiché sur la carte lorsque l’option est proposée.

Si la monoplace n’apparaît pas encore, il n’est pas forcément nécessaire de mettre immédiatement l’application à jour.

Google active cette nouveauté côté serveur, ce qui signifie que deux utilisateurs disposant de la même version de Maps peuvent ne pas la recevoir exactement au même moment.

Le déploiement peut donc prendre un peu de temps.

Google profite de son partenariat avec McLaren

Cette arrivée n’est pas totalement surprenante.

Google est déjà partenaire de McLaren Racing, avec une présence importante d’Android et de Chrome autour de l’écurie de Formule 1.

La marque utilise régulièrement ce partenariat pour promouvoir ses différents produits.

Cette fois, Google l’intègre directement dans l’une de ses applications les plus utilisées.

L’opération accompagne notamment le Grand Prix organisé à Las Vegas du 22 au 25 octobre 2026.

L’avatar restera toutefois disponible plusieurs semaines après la course.

Google Maps devient beaucoup plus personnalisable dans la voiture

Cette petite nouveauté arrive au moment où Google fait évoluer rapidement l’interface de Maps sur Android Auto.

Les conducteurs peuvent désormais personnaliser davantage le véhicule qui représente leur position sur la carte.

Google a également commencé à enrichir les indications de navigation avec de nouveaux éléments visuels, notamment pour rendre certaines intersections plus faciles à anticiper.

La plateforme automobile de Google évolue d’ailleurs beaucoup ces derniers mois. Nous avons récemment expliqué pourquoi Android Auto pourrait prochainement abandonner plusieurs anciens smartphones Android.

Ces changements montrent que Google continue à rapprocher progressivement l’expérience du téléphone et celle de l’écran embarqué.

Pas besoin d’avoir une McLaren pour la conduire dans Google Maps

L’intérêt de la fonction reste évidemment essentiellement ludique.

La voiture affichée dans Maps n’a aucune influence sur votre vitesse, votre itinéraire ou les informations de circulation.

Mais contrairement à beaucoup de petites nouveautés invisibles déployées en arrière-plan, celle-ci se remarque immédiatement.

Pour ceux qui utilisent régulièrement Google Maps en voiture, notamment avec Android Auto, la personnalisation permet simplement de changer un peu l’apparence de l’interface.

Et contrairement aux véhicules classiques déjà présents dans l’application, cette McLaren ne sera pas permanente.

Google annonce sa disparition après le 23 novembre 2026.

Si elle apparaît déjà dans vos réglages, vous avez donc quelques semaines pour remplacer la flèche de Google Maps par une monoplace de Formule 1.