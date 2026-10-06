Pixel 12 : Google prépare déjà quatre modèles et le futur Fold réserve une surprise

Les Pixel 11 viennent à peine de s’installer sur le marché que les premiers détails concernant les Google Pixel 12 commencent déjà à apparaître.

Une fuite publiée le 5 octobre révèle ce qui pourrait être la composition complète de la prochaine gamme : Pixel 12, Pixel 12 Pro, Pixel 12 Pro XL et Pixel 12 Pro Fold. Les quatre modèles apparaissent avec leurs références et surtout avec de premières informations sur leurs écrans.

Le changement le plus intéressant concerne le modèle pliable. Google préparerait un écran interne nettement mieux défini, mais ne suivrait finalement pas la tendance des smartphones pliables beaucoup plus larges.

Google préparerait encore quatre Pixel 12

La gamme Pixel 12 devrait conserver une organisation très proche de celle des Pixel 11.

Selon les informations provenant de la base GSMA et repérées dans une fuite détaillant les quatre Pixel 12 et leurs écrans, Google travaillerait actuellement sur quatre appareils :

Pixel 12 : GC0QU ;

; Pixel 12 Pro : GWU59 ;

; Pixel 12 Pro XL : G7U1Y ;

; Pixel 12 Pro Fold : G4D5D.

Ce découpage n’a rien de très surprenant.

Google a justement adopté cette organisation avec sa gamme récente : un modèle standard, deux versions Pro et un smartphone pliable.

Le constructeur semble donc vouloir conserver cette formule pour une génération supplémentaire.

Les écrans des Pixel 12 pourraient légèrement changer

La fuite fournit également les définitions d’écran associées aux différents appareils.

Le Pixel 12 standard apparaîtrait avec une définition de 1080 × 2400 pixels, contre 1080 × 2424 pixels pour le Pixel 11.

Le Pixel 12 Pro passerait à 1280 × 2824 pixels, tandis que le Pixel 12 Pro XL serait listé en 1344 × 2952 pixels.

Ces chiffres sont légèrement inférieurs à ceux des modèles actuels.

Cela ne signifie pas nécessairement que Google va réduire la qualité de ses écrans.

Une petite variation de définition peut simplement traduire un changement de dimensions, de proportions ou de conception de la dalle.

Il est donc encore beaucoup trop tôt pour conclure que les Pixel 12 disposeront d’écrans plus petits.

Le Pixel 12 Pro Fold devrait conserver son format presque carré

C’est le modèle pliable qui fournit l’information la plus intéressante.

Le Pixel 12 Pro Fold serait équipé d’un écran interne de 2296 × 2404 pixels.

À titre de comparaison, le Pixel 11 Pro Fold utilise une dalle de 2076 × 2152 pixels.

La progression serait donc assez nette en définition.

En revanche, les proportions resteraient très proches.

Google ne semble donc pas vouloir abandonner le format intérieur presque carré de son Fold pour adopter un écran beaucoup plus large.

C’est un choix intéressant au moment où plusieurs concurrents cherchent justement à proposer des smartphones pliables qui ressemblent davantage à un téléphone classique lorsqu’ils sont fermés.

Google ne suivrait donc pas Samsung sur ce point

Le marché des pliables évolue rapidement.

Samsung a notamment fait évoluer la forme de ses derniers Galaxy Z Fold afin de proposer des appareils plus pratiques à utiliser lorsqu’ils sont refermés.

Apple pousse également le marché vers de nouvelles proportions avec son premier iPhone pliable.

Google semble pour l’instant vouloir prendre une autre direction.

Le Pixel 12 Pro Fold conserverait un format interne proche de celui du Pixel 11 Pro Fold, avec une surface très carrée particulièrement adaptée au multitâche, aux documents ou à l’affichage de plusieurs applications.

Ce choix pourrait déplaire à ceux qui espéraient un Pixel Fold beaucoup plus large, mais il peut également séduire les utilisateurs qui apprécient déjà les proportions actuelles.

L’écran du Fold pourrait malgré tout beaucoup évoluer

Conserver des proportions similaires ne signifie pas que Google ne prépare aucun changement.

Des informations précédentes évoquaient déjà l’utilisation sur le prochain Pixel Fold d’une nouvelle technologie d’écran destinée notamment à réduire fortement la visibilité de la pliure.

La hausse de définition repérée aujourd’hui pourrait donc accompagner une évolution plus importante de la dalle elle-même.

Google semble chercher à améliorer son smartphone pliable sans forcément bouleverser son format.

Cela pourrait être une stratégie assez logique : conserver une ergonomie connue tout en corrigeant progressivement les principaux défauts des écrans pliables actuels.

Android 18 apparaît déjà sur les quatre appareils

Autre détail logique mais intéressant : les quatre Pixel 12 seraient déjà associés à Android 18.

Ce n’est évidemment pas une surprise.

Les Pixel 12 devraient être lancés après la sortie officielle de la prochaine grande version du système de Google.

La génération actuelle fonctionne déjà sous Android 17, et Google travaille parallèlement sur les prochaines évolutions de son système.

Les Pixel 12 devraient donc jouer le rôle de vitrine matérielle d’Android 18, comme les générations précédentes l’ont fait pour les versions antérieures.

Ces informations restent encore très préliminaires

Il faut néanmoins garder une certaine prudence.

La sortie des Pixel 12 est encore éloignée et Google peut modifier de nombreux éléments avant la production définitive.

Les références présentes dans des bases réglementaires ou industrielles permettent souvent d’identifier assez tôt les futurs appareils, mais les caractéristiques techniques associées peuvent encore évoluer.

Les définitions d’écran donnent surtout une première indication sur la direction prise par Google.

Elles ne permettent pas encore de connaître précisément la taille des dalles, leur luminosité, leur technologie ou leur fréquence de rafraîchissement.

Google travaille déjà sur la génération qui suivra les Pixel 11

Cette fuite intervient alors que la gamme Pixel 11 est encore très récente.

Google continue d’ailleurs de corriger plusieurs problèmes logiciels sur ses nouveaux smartphones, notamment avec des mises à jour distribuées depuis leur lancement.

Voir apparaître aussi rapidement les premiers Pixel 12 peut donc sembler étonnant, mais les cycles de développement des smartphones commencent évidemment plusieurs mois avant leur commercialisation.

Le plus intéressant est surtout que Google ne semble pas vouloir bouleverser sa gamme en 2027.

Quatre modèles seraient toujours prévus, avec une hiérarchie très proche de celle que l’on connaît aujourd’hui.

La véritable évolution pourrait finalement se jouer davantage du côté des écrans et du pliable.

Si ces premières informations se confirment, le Pixel 12 Pro Fold devrait gagner une dalle nettement plus définie sans abandonner son format presque carré. Un choix qui pourrait devenir l’un des principaux points de différenciation face aux futurs Galaxy Fold et aux nouveaux pliables d’Apple.