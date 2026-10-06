HyperOS 4 corrige déjà un problème gênant dans les jeux sur le Xiaomi 18 Pro

HyperOS 4 vient à peine de faire ses débuts que Xiaomi commence déjà à ajuster le comportement de son nouveau système sur le Xiaomi 18 Pro. Une nouvelle mise à jour stable publiée en Chine améliore directement la consommation de batterie et le taux de rafraîchissement dans certains jeux.

Le correctif peut sembler discret sur le papier, mais il touche deux éléments particulièrement importants pour les joueurs : l’autonomie et la fluidité.

Xiaomi ne précise pas quels jeux sont concernés ni l’ampleur exacte des gains. Le fait que ces deux points apparaissent déjà dans le journal de modifications montre néanmoins que les performances gaming font partie des premiers éléments ajustés après le lancement.

Xiaomi ajuste déjà HyperOS 4 sur le Xiaomi 18 Pro

Le Xiaomi 18 Pro reçoit la version HyperOS OS4.0.18.0.XFRCNXM, basée sur HyperOS 4.

Cette ROM stable chinoise a été publiée le 4 octobre et représente une évolution directe de la version OS4.0.17.0.

Le téléchargement complet atteint environ 11 Go, tandis que l’installation OTA depuis la version précédente représente environ 1 Go.

Mais le plus intéressant se trouve surtout dans son journal de modifications.

La fiche de la mise à jour HyperOS 4 du Xiaomi 18 Pro indique explicitement une optimisation de la consommation énergétique et du taux de rafraîchissement pour certains jeux.

Xiaomi ne détaille pas davantage les titres concernés.

Certains jeux pouvaient donc ne pas exploiter correctement l’écran

Le taux de rafraîchissement détermine combien d’images l’écran peut afficher chaque seconde.

Sur un smartphone disposant d’une dalle à haute fréquence, un jeu compatible peut théoriquement profiter d’une animation beaucoup plus fluide qu’à 60 Hz.

Mais le résultat dépend aussi du système.

HyperOS peut décider de réduire la fréquence de l’écran selon :

la température du smartphone ;

la consommation électrique ;

le jeu lancé ;

le profil énergétique choisi ;

la charge du processeur et du GPU.

Une mauvaise gestion peut donc provoquer un comportement frustrant : le smartphone possède un écran très rapide, mais le jeu reste bloqué à une fréquence inférieure à celle attendue.

La nouvelle mise à jour semble justement chercher à mieux équilibrer ce comportement.

Xiaomi travaille aussi sur la consommation de batterie

L’autre partie du correctif concerne directement l’énergie utilisée pendant les jeux.

C’est particulièrement important sur un smartphone très puissant comme le Xiaomi 18 Pro.

Les jeux sollicitent simultanément le processeur, le GPU, l’écran et parfois la connexion réseau. Une mauvaise optimisation peut donc provoquer une consommation élevée même lorsque le téléphone dispose d’une grosse batterie.

Xiaomi semble avoir ajusté la manière dont HyperOS 4 répartit ses ressources dans certains titres.

Cela ne veut pas forcément dire que l’autonomie augmentera spectaculairement.

Il peut simplement s’agir d’éviter une consommation excessive dans certaines situations tout en conservant le niveau de fluidité prévu.

Le correctif arrive alors que Xiaomi pousse de plus en plus Game Turbo

Ce changement s’inscrit aussi dans une évolution plus large du gaming sous HyperOS.

Xiaomi continue de modifier Game Turbo, son ensemble d’outils destinés aux jeux.

Menow avait justement détaillé les dernières améliorations de Game Turbo, qui dépend directement de l’application Sécurité de Xiaomi.

L’outil permet notamment de modifier certains comportements pendant une partie, de limiter les distractions ou d’ajuster certains paramètres de performances.

L’optimisation publiée aujourd’hui agit cependant directement au niveau d’HyperOS 4.

Cela signifie que l’utilisateur n’a théoriquement rien à configurer pour en profiter une fois la nouvelle version installée.

HyperOS 4 doit trouver le bon équilibre entre fluidité et autonomie

C’est justement l’un des grands défis des smartphones actuels.

Augmenter en permanence les performances n’est pas forcément la meilleure solution.

Un jeu peut fonctionner à une fréquence élevée pendant quelques minutes, puis provoquer davantage de chauffe, ce qui entraîne ensuite une baisse automatique des performances.

Le véritable objectif consiste donc à conserver une fluidité suffisamment stable sans faire exploser la consommation ou la température.

HyperOS 4 semble consacrer une partie de ses premières mises à jour à cet équilibre.

Cela rejoint d’ailleurs l’évolution générale du système. Notre dossier sur HyperOS 4 montre que Xiaomi travaille autant sur les animations et l’interface que sur l’efficacité énergétique et les performances.

Le Xiaomi 18 Pro sert déjà de laboratoire à HyperOS 4

Le choix du Xiaomi 18 Pro n’est évidemment pas anodin.

Le smartphone fait partie des premiers appareils conçus directement autour d’HyperOS 4 et représente donc l’une des plateformes principales utilisées par Xiaomi pour stabiliser sa nouvelle interface.

Menow avait déjà détaillé le Xiaomi 18 Pro avant son lancement, avec notamment sa nouvelle plateforme mobile et son positionnement très haut de gamme.

Il est donc logique que les premiers ajustements de performances apparaissent rapidement sur ce modèle.

Les enseignements tirés de ces mises à jour peuvent ensuite être appliqués à d’autres appareils lors du déploiement plus large d’HyperOS 4.

Cette mise à jour ne concerne pas encore les Xiaomi français

C’est une précision importante.

La version OS4.0.18.0.XFRCNXM concerne actuellement la ROM stable chinoise du Xiaomi 18 Pro.

Elle ne correspond donc pas à une mise à jour disponible sur les Xiaomi vendus en France.

La situation européenne reste différente : plusieurs appareils disposent déjà de versions de test, mais HyperOS 4 stable n’est toujours pas généralisé en Europe.

Menow a d’ailleurs fait le point récemment sur HyperOS 4 en Europe, où les versions EEA restent encore en phase de bêta sur plusieurs modèles.

Il ne faut donc pas chercher aujourd’hui cette version précise sur un Xiaomi 15 ou un Xiaomi 17T français.

Un petit correctif qui peut compter beaucoup pour les joueurs

Cette mise à jour ne révolutionne évidemment pas HyperOS 4.

Elle est néanmoins intéressante car Xiaomi cible directement deux paramètres qui peuvent faire une vraie différence pendant une longue session : la fréquence d’affichage et la consommation de batterie.

Si les optimisations fonctionnent comme prévu, certains jeux pourraient maintenir plus facilement leur fluidité tout en consommant moins d’énergie.

Il faudra attendre davantage de retours utilisateurs pour savoir si le gain est réellement perceptible.

Mais une chose est déjà claire : Xiaomi n’attend pas le premier gros correctif d’HyperOS 4 pour commencer à ajuster les performances en jeu du Xiaomi 18 Pro.