Xiaomi et l’iPhone deviennent beaucoup plus compatibles : vous pourrez même répondre aux appels sur l’iPhone

Xiaomi continue de rapprocher son écosystème de celui d’Apple. Une mise à jour récente d’HyperOS ajoute plusieurs fonctions d’interconnexion qui vont beaucoup plus loin qu’un simple transfert de fichiers.

Sur certains appareils Xiaomi compatibles, les appels reçus sur le smartphone pourront être synchronisés vers un iPhone et décrochés directement depuis celui-ci. Les codes de vérification reçus par SMS sur l’iPhone pourront également être envoyés vers le Xiaomi pour être copiés en un geste.

Pour ceux qui utilisent quotidiennement un iPhone et un Xiaomi, l’idée devient intéressante : les deux appareils commencent à fonctionner davantage comme s’ils appartenaient au même écosystème.

Vous pourrez répondre à un appel Xiaomi depuis un iPhone

La nouveauté la plus spectaculaire concerne les appels.

Dans une nouvelle version d’HyperOS, Xiaomi indique que les appels reçus sur un smartphone Xiaomi peuvent être synchronisés vers un iPhone, à condition d’utiliser l’application Xiaomi Interconnectivity et de disposer d’une connexion Internet sur les deux appareils.

Le détail apparaît directement dans le journal de modifications d’une mise à jour HyperOS ajoutant la synchronisation des appels avec l’iPhone.

Sur l’iPhone, il faut notamment activer la synchronisation des notifications pour les appels dans Xiaomi Interconnectivity.

Une fois la fonction configurée, il devient donc possible de décrocher sur l’iPhone un appel destiné au smartphone Xiaomi.

Ce fonctionnement rappelle évidemment les interactions proposées depuis longtemps entre iPhone, iPad et Mac, mais avec une différence importante : Xiaomi cherche ici à connecter deux écosystèmes concurrents.

Les codes SMS reçus sur l’iPhone peuvent aussi arriver sur le Xiaomi

Xiaomi ajoute une autre fonction particulièrement pratique pour ceux qui alternent entre plusieurs appareils.

Lorsqu’un code de vérification est reçu par SMS sur l’iPhone, celui-ci peut être synchronisé automatiquement vers le smartphone Xiaomi.

HyperOS est ensuite capable de détecter le code et de proposer de le copier directement.

Imaginez par exemple que vous soyez en train de vous connecter à une application depuis votre Xiaomi alors que votre numéro principal se trouve dans l’iPhone.

Au lieu de récupérer manuellement le code sur l’autre téléphone, il peut apparaître directement sur le Xiaomi.

C’est une petite fonction, mais elle peut faire gagner énormément de manipulations au quotidien.

Les deux téléphones n’ont même pas besoin d’être sur le même Wi-Fi

C’est un détail essentiel.

La synchronisation ne dépend pas uniquement d’un réseau Wi-Fi local ou d’une connexion Bluetooth directe entre les deux appareils.

Pour certaines fonctions d’interconnexion, Xiaomi utilise une communication via Internet.

Cela signifie que les appareils peuvent théoriquement continuer à échanger certaines informations même lorsqu’ils sont connectés à des réseaux différents.

Xiaomi pousse d’ailleurs fortement ce principe dans HyperOS 4 avec ses fonctions de synchronisation entre appareils.

Notre dossier consacré à HyperOS 4 détaille justement les nouvelles fonctions prévues entre les smartphones Xiaomi, les iPhone, les iPad, les Mac et les PC Windows.

Xiaomi veut clairement séduire les utilisateurs d’Apple

Ce rapprochement n’est pas totalement nouveau.

Avec HyperOS, Xiaomi travaille depuis plusieurs générations à faciliter l’utilisation de ses smartphones avec les produits Apple.

La marque propose déjà plusieurs passerelles permettant notamment :

de transférer des fichiers ;

de partager certaines notifications ;

d’utiliser des fonctions Xiaomi sur iPad ;

d’accéder à certaines données Xiaomi depuis un Mac ;

d’utiliser Face ID ou Touch ID dans certaines interactions entre appareils.

La mise à jour récente va cependant plus loin avec les appels téléphoniques et les codes de vérification, deux fonctions directement liées aux usages quotidiens.

L’objectif est assez évident : réduire l’un des principaux freins lorsqu’un utilisateur d’iPhone souhaite acheter un appareil Xiaomi en complément.

Même la saisie depuis l’iPhone est améliorée

Le journal de modifications contient également une amélioration plus discrète.

Lorsque l’utilisateur ouvre une application de son smartphone Xiaomi depuis la fonction de Screen Mirroring sur iPhone, il peut désormais utiliser la méthode de saisie configurée sur le Xiaomi.

Cette évolution rend les interactions entre les deux appareils plus naturelles.

Xiaomi améliore également son interconnexion avec macOS.

Sur Mac, Xiaomi Interconnectivity permet désormais d’accéder directement aux Notes Xiaomi Cloud et à la Galerie.

La stratégie dépasse donc clairement le simple partage entre deux téléphones.

HyperOS devient progressivement compatible avec plusieurs écosystèmes

Pendant longtemps, les constructeurs de smartphones ont surtout cherché à enfermer leurs utilisateurs dans leur propre écosystème.

Apple reste probablement l’exemple le plus évident avec Continuity entre iPhone, Mac, iPad et Apple Watch.

Xiaomi prend aujourd’hui une direction légèrement différente.

La marque conserve évidemment son propre écosystème, mais essaie en parallèle de rendre ses smartphones plus pratiques lorsqu’ils sont utilisés avec des produits Apple ou Windows.

C’est déjà l’un des axes importants de HyperOS, et HyperOS 4 doit encore renforcer cette logique.

Pour un utilisateur qui possède par exemple un iPhone professionnel et un Xiaomi personnel, cette approche peut être beaucoup plus intéressante qu’une exclusivité totale entre appareils de la même marque.

Toutes ces fonctions ne sont pas encore disponibles sur tous les Xiaomi

Il faut toutefois éviter une confusion importante.

Le journal de modifications repéré concerne actuellement une version spécifique d’HyperOS 3 destinée au POCO X7 Pro et au Redmi Turbo 4 en Chine.

Cela signifie que les fonctions décrites existent bien dans HyperOS, mais qu’elles ne sont pas nécessairement disponibles immédiatement sur tous les Xiaomi européens.

La disponibilité dépend notamment :

du modèle ;

de la version HyperOS ;

de la région ;

de la version de Xiaomi Interconnectivity ;

du déploiement choisi par Xiaomi.

Il est donc trop tôt pour affirmer que tous les propriétaires français d’un Xiaomi peuvent déjà répondre à leurs appels depuis un iPhone.

En revanche, le développement de la fonction est désormais très concret.

HyperOS 4 devrait pousser cette compatibilité encore plus loin

Ce type de nouveauté donne surtout un aperçu de la direction prise par Xiaomi pour les prochaines mises à jour.

HyperOS 4 met déjà fortement en avant l’interconnexion entre Xiaomi, iPhone, iPad, Mac et Windows.

La marque ne cherche donc plus uniquement à convaincre les utilisateurs de remplacer tous leurs appareils par des produits Xiaomi.

Elle essaie aussi de rendre un smartphone Xiaomi plus facile à intégrer dans un environnement où se trouvent déjà des produits Apple.

Et si les appels, SMS, fichiers, notifications et applications commencent réellement à circuler facilement entre ces appareils, l’un des principaux avantages historiques de l’écosystème Apple pourrait progressivement perdre un peu de son exclusivité.