One UI 9.5 arrive déjà sur les Galaxy pas chers : Samsung commence les tests sur un modèle inattendu

Samsung n’attend visiblement pas que One UI 9 soit installé partout pour préparer la suite. Une première version interne de One UI 9.5 vient d’être repérée sur le Galaxy A17 5G, un smartphone positionné très loin des Galaxy S Ultra habituellement utilisés pour inaugurer les grosses nouveautés logicielles.

Le détail est d’autant plus intéressant que le Galaxy A17 5G n’a même pas encore reçu One UI 9 en version stable. Samsung teste donc déjà la génération suivante sur un appareil abordable, ce qui donne un premier indice sur l’ampleur que pourrait prendre One UI 9.5.

One UI 9.5 n’est visiblement pas réservé aux Galaxy S

La build interne repérée porte la référence A176BXXU8EZJ1. Il ne s’agit pas d’une mise à jour téléchargeable par les utilisateurs mais d’un firmware utilisé dans le cadre des tests de Samsung.

L’existence de cette version ne garantit évidemment pas que le Galaxy A17 recevra One UI 9.5 en même temps que les futurs appareils haut de gamme. Elle montre en revanche que Samsung travaille déjà à adapter sa prochaine interface aux configurations plus modestes.

C’est une information importante pour les propriétaires de Galaxy A. Ces dernières années, Samsung a considérablement allongé la durée de support de ses smartphones et réduit progressivement l’écart logiciel entre les différentes gammes.

Pour savoir quels appareils sont actuellement concernés par la génération précédente, notre dossier sur One UI 9, Android 17 et les Galaxy compatibles permet de suivre le déploiement modèle par modèle.

Les Galaxy A pourraient profiter plus vite des prochaines versions

Samsung vient justement de commencer à distribuer One UI 9 stable sur la gamme Galaxy A avec le Galaxy A57. Le constructeur semble donc vouloir intégrer ses smartphones de milieu et d’entrée de gamme beaucoup plus tôt dans son calendrier logiciel.

Le Galaxy A17 constitue maintenant un autre signal allant dans ce sens.

D’après les informations rapportées par SammyGuru sur les premiers tests de One UI 9.5, une bêta publique pourrait apparaître vers la fin novembre ou le début décembre. Ce calendrier reste à confirmer par Samsung.

La véritable question sera surtout de savoir quelles fonctions de One UI 9.5 resteront communes à tous les Galaxy et lesquelles nécessiteront le matériel des modèles haut de gamme. Mais une chose devient claire : Samsung prépare One UI 9.5 sur une gamme beaucoup plus large qu’on pouvait le penser au départ.