One UI 9 cache une petite nouveauté qui peut améliorer l’autonomie de votre Galaxy

One UI 9 apporte beaucoup de nouveautés visibles autour de Galaxy AI, de l’interface et d’Android 17. Mais Samsung a aussi ajouté un changement beaucoup plus discret qui pourrait avoir un effet concret sur l’autonomie de certains Galaxy.

La nouvelle version permet à certains écrans de fonctionner avec davantage de paliers de fréquence de rafraîchissement, au lieu de basculer uniquement entre quelques valeurs classiques comme 60 ou 120 Hz.

Cette évolution peut réduire légèrement la consommation lorsque l’écran affiche du contenu peu animé.

One UI 9 ajoute plusieurs nouvelles fréquences intermédiaires

Samsung introduit notamment des paliers comme 20 Hz, 26,67 Hz et 40 Hz sur certains appareils compatibles.

L’intérêt est simple : l’écran n’a plus besoin de rester à une fréquence élevée lorsqu’elle n’apporte aucun avantage visible.

Une fréquence plus basse consomme moins d’énergie

Un écran 120 Hz actualise son image 120 fois par seconde.

C’est très agréable pour les animations, le défilement ou les jeux, mais inutile lorsqu’une page reste quasiment immobile.

Avec des paliers intermédiaires, le téléphone peut choisir une fréquence plus adaptée à ce qui est réellement affiché.

Un texte statique, une photo ou certaines interfaces peuvent donc fonctionner à 20, 26,67 ou 40 Hz sans donner l’impression d’un manque de fluidité.

Samsung peut mieux adapter l’écran à chaque situation

C’est surtout cette flexibilité supplémentaire qui est intéressante.

Auparavant, certains Galaxy devaient parfois passer directement d’une fréquence très basse à 60 Hz, même lorsque ce niveau n’était pas nécessaire.

One UI 9 permet au système de choisir une valeur plus précise.

L’écran peut donc monter rapidement lorsque l’utilisateur fait défiler une page, puis redescendre presque immédiatement dès que l’image devient statique.

Le gain d’autonomie restera modeste

Il ne faut pas s’attendre à gagner plusieurs heures uniquement grâce à cette nouveauté.

La batterie d’un smartphone dépend aussi du processeur, du modem, de la luminosité, du réseau, des applications en arrière-plan et de nombreux autres éléments.

Mais l’écran reste l’un des composants les plus énergivores.

Réduire sa fréquence pendant une partie de la journée peut donc permettre d’économiser un peu d’énergie sans demander la moindre intervention à l’utilisateur.

Tous les Galaxy ne profiteront pas exactement de la même manière

Le résultat dépend beaucoup du type d’écran utilisé.

Les Galaxy haut de gamme équipés de panneaux LTPO sont capables de faire varier leur fréquence beaucoup plus finement que certains modèles de milieu de gamme.

Un Galaxy S26 Ultra pourra donc profiter de davantage de possibilités qu’un smartphone équipé d’une dalle plus simple.

Recevoir One UI 9 ne garantit pas automatiquement l’accès à tous les mêmes paliers.

Les écrans LTPO sont les mieux placés pour en profiter

La technologie LTPO permet déjà de faire descendre très bas le taux de rafraîchissement lorsque l’image n’a pas besoin d’être actualisée rapidement.

Samsung exploite cette capacité depuis plusieurs générations sur ses modèles premium.

Les nouveaux paliers de One UI 9 permettent simplement au système de disposer de davantage d’étapes entre les valeurs extrêmes.

Cela peut être utile lors de la lecture, sur certaines applications ou lorsque l’interface affiche peu de mouvements.

One UI 9 mise aussi sur les optimisations invisibles

Cette évolution montre que toutes les nouveautés d’une grosse mise à jour ne se voient pas immédiatement.

Une nouvelle fonction Galaxy AI est facile à montrer lors d’une présentation.

Un changement dans la gestion de la fréquence de l’écran est beaucoup moins spectaculaire, mais peut avoir un impact quotidien pour les utilisateurs qui cherchent à préserver leur batterie.

Avec One UI 9, Samsung semble donc travailler autant sur les fonctions visibles que sur des optimisations plus discrètes destinées à améliorer l’efficacité du système.

Pour les Galaxy compatibles, cette petite évolution pourrait surtout être intéressante sur le long terme, car elle fonctionne automatiquement sans que l’utilisateur ait besoin de modifier le moindre réglage.