L’iPhone Duo n’échappe finalement pas à ce défaut des smartphones pliables

Apple a énormément travaillé sur l’un des défauts les plus visibles des smartphones pliables : la fameuse ligne qui apparaît au milieu de l’écran.

Avec l’iPhone Duo, la marque utilise une dalle nano-texturée et une charnière complexe pour rendre cette zone beaucoup plus discrète.

Mais les premières prises en main le confirment : la pliure existe toujours.

Elle est difficile à voir, mais elle n’a pas disparu

Lors de la présentation de l’iPhone Duo, Apple a choisi ses mots avec prudence.

La marque parle d’un écran qui minimise la visibilité de la pliure, sans jamais affirmer qu’elle a totalement disparu.

Les premiers essais confirment cette nuance.

Lors de sa prise en main de l’iPhone Duo et de son écran pliable, MacRumors explique que la ligne reste visible sous certains angles et certaines conditions lumineuses.

Elle paraît néanmoins beaucoup moins marquée que sur plusieurs appareils pliables plus anciens.

Apple utilise une surface nano-texturée

La solution principale repose sur la finition de l’écran intérieur.

Apple applique une surface nano-texturée mate qui limite les reflets.

C’est important car les reflets accentuent normalement les petites variations de relief présentes au niveau de la charnière.

En réduisant ces réflexions, Apple parvient à rendre la zone centrale moins perceptible.

La société utilise également des adhésifs permettant aux différentes couches de l’écran de légèrement glisser lors de l’ouverture et de la fermeture.

On peut également sentir beaucoup moins la zone de pliage

Le travail ne concerne pas uniquement l’aspect visuel.

Les premiers testeurs soulignent que la transition au centre de l’écran est également très discrète au toucher.

C’est d’ailleurs l’un des points qui avait déjà retenu notre attention dans notre dossier consacré aux premiers compromis de l’iPhone Duo.

Apple semble donc avoir considérablement réduit le problème sans parvenir à le supprimer physiquement.

La vraie question sera son évolution après plusieurs mois

Un smartphone neuf n’est finalement pas le meilleur test pour une dalle pliable.

Ce type d’écran subit des milliers d’ouvertures et de fermetures au cours de sa vie.

Sur certains pliables concurrents, la pliure devient progressivement plus visible.

Apple estime que sa finition mate permettra également de limiter cet effet dans le temps.

Il faudra cependant attendre plusieurs mois d’utilisation réelle pour vérifier cette promesse.

Apple elle-même ne promet pas un écran sans pliure

C’est probablement le point important avant l’achat.

L’iPhone Duo ne doit pas être considéré comme le premier pliable ayant totalement supprimé la ligne centrale.

Apple a plutôt réussi à la rendre beaucoup moins gênante.

À plus de 2 300 € en France, certains utilisateurs pourraient malgré tout être particulièrement attentifs à ce détail.

Et c’est justement l’évolution de cette pliure après plusieurs milliers d’ouvertures qui dira si la solution d’Apple est réellement différente.