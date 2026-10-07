Xiaomi aurait annulé le Xiaomi 18 Ultra : son prix serait devenu impossible à défendre

Le Xiaomi 18 Ultra devait être la vitrine technologique absolue de la marque pour cette génération. Pourtant, le smartphone pourrait ne jamais voir le jour.

Selon plusieurs fuites concordantes apparues ces derniers jours, Xiaomi aurait finalement abandonné le développement du Xiaomi 18 Ultra, principalement à cause d’un coût de production devenu trop élevé et d’un prix de vente jugé difficilement acceptable.

Le constructeur n’a cependant rien confirmé officiellement. Il faut donc parler d’une annulation rapportée par des informateurs, et non d’une décision annoncée publiquement par Xiaomi.

Le Xiaomi 18 Ultra aurait été abandonné avant sa commercialisation

Le principal élément vient du leaker chinois Digital Chat Station, qui affirme que le projet aurait été stoppé alors que Xiaomi avait déjà défini une grande partie de sa fiche technique.

Dans son article consacré aux caractéristiques et au prix envisagés pour le Xiaomi 18 Ultra, Android Authority rapporte que Xiaomi aurait estimé que le smartphone devenait trop cher pour générer suffisamment de ventes.

Le tarif prévu aurait atteint 9 999 yuans pour une version équipée de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Cela représente environ 1 330 à 1 500 euros selon la conversion utilisée, avant même de prendre en compte les taxes et la politique tarifaire européenne.

Le prix aurait explosé par rapport au Xiaomi 17 Ultra

C’est probablement là que le problème devient évident.

Le Xiaomi 17 Ultra avait été lancé en Chine à partir de 6 999 yuans.

Le Xiaomi 18 Ultra aurait donc coûté environ 3 000 yuans de plus, soit une hausse de plus de 40 % sur la configuration de base.

Un tel écart aurait été particulièrement difficile à justifier, même sur un smartphone Ultra.

En Europe, le Xiaomi 17 Ultra avait déjà atteint un positionnement très haut de gamme.

Avec une base chinoise proche de 10 000 yuans, le Xiaomi 18 Ultra aurait potentiellement pu approcher ou dépasser 1 800 euros une fois commercialisé chez nous.

Xiaomi avait pourtant prévu une fiche photo spectaculaire

Si les informations publiées sont exactes, Xiaomi préparait l’un des smartphones photo les plus ambitieux du marché.

Le Xiaomi 18 Ultra aurait utilisé trois capteurs de 200 mégapixels à l’arrière.

Le module principal aurait reposé sur un capteur d’environ 1/1,12 pouce avec technologie LOFIC.

Un deuxième capteur de 200 Mpx aurait été utilisé pour l’ultra grand-angle.

Le téléobjectif périscopique aurait lui aussi atteint 200 Mpx, avec un système de zoom optique continu.

Sur le papier, Xiaomi aurait donc proposé trois modules photo capables d’atteindre chacun une définition très élevée.

Un objectif externe magnétique était également prévu

La partie photo aurait été encore plus originale.

Les fuites évoquent la présence d’un objectif externe magnétique, pensé pour étendre les capacités photographiques du téléphone.

Xiaomi travaille déjà depuis plusieurs générations sur des accessoires permettant de rapprocher ses smartphones des appareils photo traditionnels.

Le Xiaomi 18 Ultra aurait apparemment poussé cette approche beaucoup plus loin.

Un capteur multispectral aurait également été prévu afin d’améliorer l’analyse des couleurs et de la lumière.

Le coût des composants aurait fini par rendre le projet impossible

La photographie n’est probablement pas la seule responsable.

Le marché des smartphones subit actuellement une forte pression sur plusieurs composants, notamment la mémoire, le stockage et les puces haut de gamme.

Chaque amélioration supplémentaire finit donc par augmenter sensiblement le coût total de fabrication.

Dans le cas du Xiaomi 18 Ultra, le constructeur aurait dû choisir entre deux solutions peu séduisantes :

augmenter fortement son prix de vente ou réduire sa marge.

Xiaomi aurait finalement considéré qu’aucune de ces options ne permettait de commercialiser le téléphone dans de bonnes conditions.

Le Xiaomi 18 Pro Max récupère désormais le sommet de la gamme

Cette possible annulation change aussi la hiérarchie chez Xiaomi.

Le Xiaomi 18 Pro Max devient de fait le modèle le plus ambitieux de la génération actuelle.

C’est un changement important, car la série Ultra représentait jusqu’ici la vitrine photographique du constructeur.

Le Xiaomi 18 Pro Max reprend déjà une partie des technologies haut de gamme prévues par Xiaomi, notamment un système photo particulièrement avancé.

Mais il resterait moins extrême que ce que préparait apparemment la marque pour l’Ultra.

Cela ne veut pas forcément dire que la gamme Ultra disparaît

Il faut également éviter de conclure trop vite à la disparition définitive du nom Ultra.

Les informations disponibles concernent uniquement le Xiaomi 18 Ultra.

Plusieurs sources évoquent déjà la possibilité d’un retour avec un futur Xiaomi 19 Ultra, lorsque le prix de certains composants aura baissé.

Xiaomi pourrait donc simplement faire une pause pendant une génération.

Ce choix permettrait au constructeur de continuer à proposer un modèle très haut de gamme sans lancer un appareil vendu à un tarif jugé trop difficile à accepter.

Xiaomi n’a toujours rien officialisé

C’est le point le plus important à retenir.

Xiaomi n’a publié aucun communiqué confirmant l’annulation du Xiaomi 18 Ultra.

Digital Chat Station dispose d’un historique solide concernant les futurs smartphones chinois, mais cela reste une fuite.

Il est donc plus prudent de parler d’un Xiaomi 18 Ultra qui aurait été annulé en interne.

Les détails techniques peuvent également avoir évolué au cours du développement.

Un smartphone spectaculaire qui aurait peut-être coûté trop cher pour son propre bien

Si toutes ces informations se confirment, le Xiaomi 18 Ultra illustre parfaitement une limite que les constructeurs commencent à rencontrer.

Il est encore possible d’ajouter des capteurs plus grands, davantage de mégapixels, des zooms plus complexes et des accessoires toujours plus sophistiqués.

Mais chaque amélioration fait monter la facture.

Avec trois capteurs de 200 Mpx et un prix proche de 10 000 yuans dès la Chine (environ 1330 euros), Xiaomi aurait peut-être simplement atteint le point où la fiche technique devenait plus impressionnante que commercialement viable.

Le Xiaomi 18 Ultra pourrait donc rester comme l’un des smartphones les plus ambitieux que Xiaomi ait développés… sans jamais le commercialiser.