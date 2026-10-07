Vous utilisez une IPTV illégale ? Les abonnés pourraient désormais être directement sanctionnés en France

La lutte contre l’IPTV illégale pourrait bientôt franchir une nouvelle étape en France. Après avoir concentré les efforts sur les vendeurs d’abonnements pirates, les plateformes et les intermédiaires techniques, plusieurs responsables souhaitent désormais s’attaquer directement aux personnes qui regardent les flux illégaux.

L’idée ne signifie pas qu’une nouvelle amende automatique est déjà appliquée à tous les abonnés IPTV. En revanche, le discours change clairement : regarder volontairement un flux pirate ne devrait plus rester sans conséquence.

La LFP veut désormais viser celui qui regarde le flux

Le sujet revient au premier plan avec les déclarations d’Olivier Bramly, directeur général de LFP Media.

Il estime que la lutte contre le piratage sportif ne peut pas uniquement cibler ceux qui vendent les accès. Selon lui, il faut aussi agir contre la personne qui consomme volontairement le flux pirate.

Le président de l’Arcom, Martin Ajdari, adopte une formulation plus prudente mais va dans la même direction : les utilisateurs doivent comprendre que leur activité peut être identifiée et qu’elle n’est pas forcément sans conséquence.

La situation est détaillée dans cette analyse sur les sanctions envisagées contre les utilisateurs d’IPTV illégales en France, publiée le 5 octobre.

Une nouvelle loi renforce déjà fortement les blocages

Le contexte juridique a également évolué.

La législation adoptée cet été renforce les moyens utilisés contre le piratage des compétitions sportives.

Les autorités peuvent notamment intervenir contre :

les plateformes diffusant illégalement les rencontres ;

les vendeurs d’accès IPTV ;

certains intermédiaires techniques ;

les services facilitant le contournement des blocages lorsqu’ils refusent de coopérer ;

la promotion commerciale de services pirates.

L’objectif est surtout d’accélérer les blocages pendant les événements en direct, car fermer un site plusieurs jours après un match n’a évidemment qu’un intérêt limité pour les détenteurs de droits.

Des utilisateurs français ont déjà reçu des amendes

Ce qui rend le sujet beaucoup plus concret, c’est que des abonnés ont déjà été identifiés.

Au printemps 2026, une enquête menée dans le Pas-de-Calais avait permis de retrouver 19 utilisateurs d’un service IPTV illégal.

Ils avaient reçu des amendes comprises entre 300 et 400 euros.

Ce précédent montre qu’un client n’est pas nécessairement invisible derrière son fournisseur IPTV.

Lorsqu’un réseau est démantelé, les enquêteurs peuvent retrouver des données permettant de remonter jusqu’à une partie de sa clientèle : coordonnées, transactions, comptes ou échanges avec le vendeur.

Acheter un abonnement pirate n’est donc pas sans risque

Beaucoup d’utilisateurs imaginent encore que le risque juridique concerne uniquement celui qui commercialise l’accès.

La situation est plus complexe.

Un abonnement IPTV donnant volontairement accès à des contenus piratés peut exposer l’utilisateur à des poursuites, même si dans la pratique les autorités se sont jusqu’ici surtout concentrées sur les organisateurs et les revendeurs.

C’est précisément ce que la LFP voudrait changer.

Il ne s’agit donc pas encore d’annoncer que chaque utilisateur recevra automatiquement une amende, mais plutôt de constater une évolution de la stratégie française.

Les fournisseurs restent néanmoins la cible principale

Les sanctions les plus lourdes continuent de viser ceux qui organisent le piratage.

Pour les exploitants de services illégaux, les peines peuvent atteindre plusieurs années de prison et plusieurs centaines de milliers d’euros d’amende.

Les personnes faisant activement la promotion de ces services peuvent également être sanctionnées.

L’utilisateur final reste pour l’instant moins prioritaire, mais il devient beaucoup plus difficile de considérer que sa consommation n’aura jamais de conséquence.

Pourquoi les autorités veulent maintenant viser les abonnés

Le problème des blocages classiques est connu.

Lorsqu’un domaine est bloqué, un autre peut apparaître très rapidement.

Les fournisseurs pirates utilisent également des applications, de nouveaux domaines, des DNS alternatifs ou différents intermédiaires afin de contourner les restrictions.

Si l’offre se reconstitue continuellement, les ayants droit estiment qu’il faut également agir sur la demande.

C’est précisément la logique derrière l’idée de responsabiliser davantage les utilisateurs.

Cela ne signifie pas que tous les abonnés seront poursuivis demain

Il faut éviter d’aller plus loin que les faits.

Aucune mesure ne prévoit aujourd’hui l’envoi automatique d’une contravention à chaque personne utilisant une IPTV pirate.

Les déclarations actuelles montrent surtout une volonté politique et économique d’élargir progressivement les sanctions.

Pour un utilisateur français, le message devient néanmoins beaucoup plus clair : payer un abonnement IPTV illégal ne garantit absolument pas de rester à l’écart d’une enquête.

Les premières amendes déjà distribuées en France montrent que le risque n’est plus seulement théorique.