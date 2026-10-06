Zelda: Breath of the Wild tourne désormais en 4K sur PS5 grâce à l’émulation

Voir The Legend of Zelda: Breath of the Wild fonctionner sur une PlayStation 5 aurait semblé improbable il y a encore quelques années. C’est pourtant ce que permet désormais un projet homebrew capable d’exécuter la version Wii U du jeu sur une PS5 jailbreakée, avec une sortie pouvant atteindre la 4K.

Le résultat reste expérimental et ne concerne absolument pas les consoles PS5 classiques. Mais techniquement, le projet montre à quel point l’émulation sur la console de Sony a progressé en peu de temps.

Zelda fonctionne bien sur PS5, mais ce n’est pas un port officiel

Le jeu n’a évidemment pas été adapté officiellement sur PlayStation 5.

Il fonctionne grâce à PS5CEMU-HAR, une application homebrew qui regroupe deux émulateurs : Cemu pour les jeux Wii U et Azahar pour les jeux Nintendo 3DS.

La documentation officielle de PS5CEMU-HAR sur GitHub confirme que Cemu fonctionne directement sur PS5 avec son recompilateur x64 et un rendu Vulkan pouvant sortir en 3840 × 2160 pixels.

C’est donc bien la version Wii U de Breath of the Wild qui est exécutée, et non la version Nintendo Switch.

La PS5 affiche Breath of the Wild en 4K

Zelda: Breath of the Wild running at 4K on PS5 is so damn beautiful, thank you @yourbenishttps://t.co/FWSafAJFuR pic.twitter.com/M2HNU3LGWS — Jones (@jonesskulls) October 4, 2026

C’est évidemment le point qui attire le plus l’attention.

PS5CEMU-HAR permet une sortie vidéo jusqu’en 4K, avec plusieurs filtres d’upscaling et même une sortie 120 Hz lorsque l’écran utilisé est compatible.

Dans le cas de Breath of the Wild, les démonstrations actuellement publiées montrent cependant le jeu fonctionnant autour de 30 images par seconde.

Il ne faut donc pas confondre plusieurs éléments.

La PS5 peut sortir l’image en 3840 × 2160, mais cela ne signifie pas nécessairement que le jeu fonctionne systématiquement avec un rendu interne natif en 4K ni qu’il atteint 120 fps.

Les réglages utilisés, les Graphic Packs de Cemu et l’état actuel du port jouent tous un rôle.

Le résultat est tout de même assez impressionnant

Même limité à 30 fps, le rendu reste intéressant.

Breath of the Wild avait été conçu à l’origine pour Wii U et Nintendo Switch, avec des contraintes matérielles très différentes de celles de la PS5.

L’émulation permet ici de profiter de la puissance supplémentaire de la console de Sony pour améliorer l’affichage.

Les Graphic Packs communautaires de Cemu sont également compatibles, ce qui permet de modifier certains paramètres graphiques et d’utiliser des réglages développés depuis plusieurs années par la communauté PC.

Cemu est d’ailleurs depuis longtemps l’un des moyens les plus aboutis de faire fonctionner la version Wii U de Zelda sur ordinateur.

La nouveauté n’est donc pas la 4K elle-même.

C’est surtout le fait que Cemu tourne désormais directement sur une PlayStation 5.

La DualSense peut remplacer le GamePad Wii U

Le projet va plus loin qu’un simple affichage du jeu.

PS5CEMU-HAR prend en charge la manette DualSense, qui peut être utilisée comme Wii U GamePad ou Pro Controller.

Le pavé tactile peut notamment servir à reproduire certaines interactions tactiles du GamePad.

L’émulateur permet aussi de basculer entre l’écran principal et celui du GamePad lorsqu’un jeu exploite les deux affichages.

Pour plusieurs joueurs, il est également possible d’utiliser différentes manettes connectées à la PS5.

Les mises à jour et DLC sont également pris en charge

PS5CEMU-HAR permet aussi d’installer les mises à jour et DLC des jeux Wii U dans le stockage émulé.

Là encore, cela rapproche le fonctionnement de ce que Cemu propose déjà sur PC.

Le projet prend notamment en charge plusieurs formats de jeux Wii U ainsi que les bibliothèques locales stockées sur la console.

La version 3.0 du projet a d’ailleurs récemment amélioré son launcher, ses menus en jeu et la gestion des Graphic Packs.

Pour autant, cela reste un projet homebrew encore jeune, avec des bugs et des différences de performances selon les jeux.

Une PS5 classique ne peut pas faire tourner Zelda de cette manière

C’est probablement la précision la plus importante.

Il n’est pas possible d’installer cette application sur une PS5 normale et à jour.

PS5CEMU-HAR nécessite une console jailbreakée avec un environnement homebrew compatible.

Cela implique généralement l’utilisation de firmwares spécifiques et d’outils qui ne sont pas accessibles aux utilisateurs disposant d’une PS5 standard entièrement mise à jour.

Il ne s’agit donc absolument pas d’une nouvelle fonction PlayStation.

Sony n’est pas impliqué dans le projet et ne le prend pas en charge.

Ce projet ne fournit pas les jeux Nintendo

Autre point essentiel : l’émulateur lui-même ne contient pas Breath of the Wild.

Le projet sert uniquement à exécuter des jeux Wii U compatibles.

L’utilisation de copies de jeux dont l’utilisateur ne possède pas les droits peut évidemment poser des problèmes juridiques.

Le développeur de PS5CEMU-HAR précise d’ailleurs que le projet n’est affilié ni à Nintendo, ni à Sony, ni aux équipes officielles de Cemu ou d’Azahar.

Nintendo surveille de très près le monde de l’émulation

La situation risque forcément d’attirer l’attention.

Nintendo a adopté ces dernières années une politique très agressive vis-à-vis de certains projets d’émulation.

Le cas le plus connu reste Yuzu, dont le développement a pris fin après un accord avec Nintendo.

D’autres projets ont également disparu ou changé de direction sous la pression juridique.

Breath of the Wild reste par ailleurs un titre commercialisé officiellement sur les consoles Nintendo récentes.

Le voir tourner sur une console concurrente grâce à l’émulation crée donc une situation assez inhabituelle.

La version Switch 2 reste néanmoins bien plus simple à utiliser

Il ne faut pas non plus présenter cette démonstration comme la meilleure manière de jouer à Zelda.

Une PS5 jailbreakée avec un émulateur expérimental demande beaucoup plus de manipulations qu’une console Nintendo classique.

La version officielle disponible sur les machines Nintendo bénéficie aussi d’optimisations et d’une expérience beaucoup plus directe.

L’intérêt du projet est donc avant tout technique.

Il montre que la PS5 possède suffisamment de puissance et que les outils homebrew ont suffisamment progressé pour faire fonctionner correctement un émulateur Wii U complexe comme Cemu.

L’émulation sur PS5 progresse très rapidement

C’est probablement le vrai sujet derrière cette démonstration.

La scène homebrew PS5 évolue actuellement assez vite.

Des projets permettent désormais d’exécuter des jeux Wii U et 3DS sur la console, tandis que d’autres équipes travaillent sur différentes formes d’émulation et de recompilation.

Voir Breath of the Wild fonctionner en 4K est donc surtout une démonstration de maturité technique.

Le jeu n’arrive pas officiellement sur PlayStation, et une PS5 classique ne pourra pas le lancer.

Mais pour la scène homebrew, voir l’un des jeux Nintendo les plus emblématiques tourner à cette résolution sur une console Sony reste tout de même assez symbolique.