iPhone 18 Pro Max : cette panne peut couper totalement le réseau et obliger Apple à remplacer le téléphone

À peine lancé, l’iPhone 18 Pro Max rencontre un problème suffisamment sérieux pour qu’Apple reconnaisse qu’une simple mise à jour ne suffit plus dans certains cas.

Un petit nombre d’appareils utilisés sur le réseau américain AT&T peuvent perdre complètement leur connexion cellulaire. Appels, SMS et données mobiles deviennent alors indisponibles, et certains utilisateurs voient leur iPhone basculer en mode SOS.

Le plus préoccupant est que si la panne s’est déjà produite, Apple indique que le téléphone doit être remplacé.

Apple reconnaît officiellement le problème

La panne concerne pour l’instant un nombre limité d’iPhone 18 Pro Max connectés au réseau AT&T aux États-Unis.

Apple a confirmé auprès de 9to5Mac dans son enquête sur la panne réseau de l’iPhone 18 Pro Max que certains appareils pouvaient perdre le service cellulaire au point de ne plus pouvoir passer d’appel.

La situation est suffisamment sérieuse pour concerner potentiellement les appels d’urgence.

AT&T a d’ailleurs demandé à ses clients équipés de ce modèle d’installer immédiatement les dernières mises à jour.

iOS 27.0.1 doit empêcher la panne de se produire

Apple a publié iOS 27.0.1 ainsi qu’une nouvelle mise à jour des réglages opérateur.

Ces deux correctifs sont censés empêcher les appareils encore fonctionnels de développer le problème.

Autrement dit, si votre iPhone 18 Pro Max n’a jamais perdu son réseau, la mise à jour peut jouer un rôle préventif.

Les utilisateurs peuvent consulter notre dossier consacré à iOS 27 et ses mises à jour pour suivre les versions actuellement distribuées par Apple.

Mais la mise à jour ne répare pas un iPhone déjà touché

C’est là que la situation devient beaucoup plus inhabituelle.

Apple précise qu’un iPhone 18 Pro Max ayant déjà subi cette panne de réseau nécessite un remplacement matériel.

Une restauration complète ou l’installation d’iOS 27.0.1 ne suffisent donc pas toujours.

Cela suggère que le problème ne repose pas uniquement sur un simple bug logiciel.

Apple n’a toutefois pas expliqué quel composant est réellement responsable.

Les symptômes sont faciles à reconnaître

Les témoignages décrivent principalement une disparition totale ou intermittente du réseau.

L’iPhone peut afficher SOS alors que d’autres téléphones utilisant le même opérateur continuent de fonctionner normalement.

Les appels deviennent impossibles, les SMS ne partent plus et les données mobiles cessent de fonctionner.

Dans certains cas, le problème peut apparaître brutalement alors que le téléphone fonctionnait normalement quelques heures auparavant.

Le problème semble pour l’instant limité aux États-Unis

Bonne nouvelle pour les utilisateurs français : aucun élément ne montre actuellement que les modèles vendus en Europe rencontrent la même panne.

La campagne identifiée par Apple concerne spécifiquement AT&T aux États-Unis.

Il existe justement plusieurs versions matérielles différentes de l’iPhone 18 Pro Max selon les pays, notamment au niveau du modem.

Cette particularité pourrait avoir son importance, même si Apple ne l’a pour l’instant reliée à aucune cause précise.

Faut-il s’inquiéter en France ?

À ce stade, non.

Rien n’indique qu’un iPhone 18 Pro Max acheté en France soit concerné.

L’affaire mérite néanmoins d’être surveillée, car l’obligation de remplacer un smartphone touché montre que le problème va au-delà d’un simple bug d’affichage du réseau.

Pour les utilisateurs américains concernés, la recommandation est beaucoup plus claire : installer immédiatement iOS 27.0.1 et la mise à jour opérateur, puis contacter Apple si l’appareil a déjà perdu définitivement le réseau.