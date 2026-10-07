Microsoft va couper OneDrive sur plusieurs anciens iPhone : vérifiez si le vôtre est concerné

Microsoft prépare une nouvelle hausse des exigences système de OneDrive sur iPhone.

Les versions utilisant iOS 18 et iPadOS 18 vont prochainement perdre le support des nouvelles versions de l’application, ce qui laissera plusieurs anciens appareils Apple sans mises à jour OneDrive.

Trois iPhone populaires sont particulièrement concernés.

Les iPhone XS, XS Max et XR sont concernés

Microsoft demande désormais aux utilisateurs de passer à une version plus récente d’iOS pour continuer à recevoir les futures mises à jour de OneDrive.

Le changement concerne notamment :

iPhone XR ;

iPhone XS ;

iPhone XS Max.

Ces modèles ne peuvent pas passer aux versions récentes demandées par Microsoft.

L’iPad de septième génération est également concerné du côté des tablettes.

Le changement a été repéré dans les notes de version de la bêta et dans l’App Store, comme l’explique ce point consacré à la fin du support OneDrive sur plusieurs anciens iPhone.

OneDrive ne cessera pas forcément de fonctionner immédiatement

C’est une précision importante.

La fin du support ne signifie pas que l’application va soudainement disparaître du téléphone.

La dernière version compatible devrait pouvoir continuer à fonctionner pendant un certain temps.

En revanche, ces appareils ne recevront progressivement plus :

les nouvelles fonctions ;

les corrections de bugs ;

certaines améliorations de sécurité ;

les évolutions d’interface.

À long terme, des problèmes de compatibilité peuvent également apparaître avec les services Microsoft.

OneDrive 18.12.1 devrait être la dernière version compatible

Selon les informations actuellement disponibles, OneDrive 18.12.1 représente la dernière branche compatible avec iOS 18 et iPadOS 18.

Microsoft indique sur sa fiche App Store que cette prise en charge disparaîtra prochainement.

La date exacte de blocage dans la version publique n’a toutefois pas encore été annoncée.

Il n’est donc pas nécessaire de supprimer immédiatement l’application ou de changer de téléphone aujourd’hui.

Pourquoi Microsoft abandonne ces appareils

Les applications actuelles dépendent de plus en plus de fonctions proposées directement par les nouvelles versions d’iOS.

Maintenir plusieurs générations du système oblige les développeurs à conserver du code plus ancien et à tester davantage de configurations.

À un certain moment, Microsoft préfère relever sa version minimale plutôt que maintenir indéfiniment les appareils qui ne reçoivent plus les dernières évolutions Apple.

C’est une pratique très courante.

L’iPhone XR reste pourtant encore largement utilisé

Le changement risque néanmoins de concerner beaucoup de personnes.

Les iPhone XR, XS et XS Max datent de 2018 mais restent parfaitement utilisables pour de nombreuses tâches quotidiennes.

Ils peuvent encore téléphoner, naviguer sur Internet et utiliser énormément d’applications.

Ce type de décision montre toutefois une limite importante des anciens smartphones : ce n’est pas forcément le matériel qui devient inutilisable en premier, mais les applications qui cessent progressivement de les prendre en charge.

Que faire si votre iPhone est concerné ?

Il n’y a pas d’urgence immédiate.

Si OneDrive fonctionne actuellement, il est possible de continuer à utiliser la dernière version compatible.

Il faut simplement garder à l’esprit qu’elle ne recevra plus les mêmes évolutions que sur un appareil récent.

Le contenu stocké dans OneDrive reste évidemment accessible depuis le Web ou un autre appareil.

Pour quelqu’un qui dépend fortement de OneDrive au travail ou pour sauvegarder régulièrement ses fichiers, cette fin de support peut en revanche devenir un élément à prendre en compte lors du prochain changement de smartphone.

Ce n’est donc pas Microsoft qui rend les iPhone XS ou XR inutilisables.

Mais OneDrive rejoint progressivement la liste des applications qui commencent à laisser cette génération derrière elles.