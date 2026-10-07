One UI 9 arrive enfin sur les Galaxy A : le Galaxy A57 est le premier à recevoir Android 17

Samsung vient de franchir une étape importante dans le déploiement de One UI 9. Jusqu’ici, la version stable basée sur Android 17 concernait surtout les Galaxy S et les smartphones pliables les plus haut de gamme.

Le constructeur commence désormais à ouvrir la mise à jour à ses modèles plus accessibles.

Et c’est le Galaxy A57 qui ouvre la marche : il devient le premier smartphone de la gamme Galaxy A à recevoir One UI 9 en version stable.

Le Galaxy A57 reçoit maintenant One UI 9 stable

Le déploiement a commencé en Corée du Sud, où le Galaxy A57 est également commercialisé sous le nom Galaxy Quantum 7.

La mise à jour porte le numéro de firmware A576SKSU2BZIE et fait passer le smartphone sur Android 17 avec One UI 9.

Android Authority confirme dans son article consacré au déploiement stable de One UI 9 sur le Galaxy A57 qu’il s’agit bien du premier Galaxy A à quitter officiellement la bêta.

C’est un signal important pour tous les autres modèles milieu de gamme Samsung.

Pourquoi cette mise à jour est plus importante qu’elle en a l’air

Le Galaxy A57 n’est pas seulement un smartphone supplémentaire dans le calendrier.

Jusqu’à présent, Samsung concentrait surtout One UI 9 stable sur ses modèles premium.

L’arrivée de la mise à jour sur le Galaxy A57 signifie que le constructeur commence maintenant la deuxième phase du déploiement, celle des smartphones vendus en beaucoup plus gros volumes.

C’est particulièrement intéressant pour les utilisateurs de Galaxy A55, A56, A35 ou encore A16, plusieurs de ces modèles étant déjà en phase de test ou de développement sous One UI 9.

Android 17 apporte plusieurs changements visibles

One UI 9 ne se contente pas de changer le numéro d’Android.

Samsung a notamment retravaillé le panneau des réglages rapides, qui devient davantage personnalisable.

Les utilisateurs peuvent modifier plus facilement la disposition des commandes et organiser les raccourcis selon leurs habitudes.

Samsung apporte également plusieurs améliorations à :

Samsung Notes ;

Samsung DeX ;

l’accessibilité ;

la confidentialité ;

certains outils Galaxy AI.

Toutes les fonctions ne seront toutefois pas nécessairement identiques à celles disponibles sur les Galaxy S haut de gamme.

Certaines fonctions Galaxy AI pourraient rester limitées

C’est un point à surveiller.

One UI 9 ajoute de nouvelles fonctions utilisant l’intelligence artificielle, mais Samsung continue de réserver certaines capacités aux appareils disposant du matériel nécessaire.

Le Galaxy A57 bénéficiera donc de One UI 9 et d’Android 17, mais cela ne signifie pas qu’il recevra toutes les nouveautés IA disponibles sur un Galaxy S26 Ultra.

Samsung adapte régulièrement ses fonctions selon le processeur, la quantité de mémoire disponible et le positionnement du smartphone.

Le système de base reste néanmoins le même.

La confidentialité progresse également

One UI 9 introduit aussi plusieurs améliorations liées à la protection des données.

Parmi les changements les plus intéressants figure un indicateur d’accès à la localisation en temps réel.

L’utilisateur peut ainsi mieux identifier lorsqu’une application exploite sa position.

Samsung améliore également plusieurs options d’accessibilité et certains contrôles liés aux autorisations.

Ce sont des nouveautés moins spectaculaires qu’une fonction Galaxy AI, mais probablement plus utiles au quotidien pour une grande partie des utilisateurs.

Le déploiement européen n’a pas encore commencé

Pour le moment, la version stable concerne la Corée du Sud.

Les Galaxy A57 vendus en France et dans le reste de l’Europe ne semblent pas encore recevoir One UI 9 stable.

C’est normal.

Samsung procède généralement par vagues et commence régulièrement par son marché national avant d’étendre une grosse mise à jour aux autres régions.

Le précédent programme bêta avait déjà montré que le Galaxy A57 faisait partie des modèles prioritaires.

Une extension internationale dans les prochains jours ou prochaines semaines paraît donc logique, mais Samsung n’a pas encore fourni de date précise pour la France.

Comment vérifier si One UI 9 est disponible sur votre Galaxy A57

Lorsque le déploiement commencera dans votre région, la mise à jour pourra être recherchée directement depuis le smartphone.

Il suffira d’aller dans :

Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation

Samsung envoie aussi généralement une notification lorsque la nouvelle version devient disponible.

Comme toujours pour une mise à jour majeure, mieux vaut disposer d’une batterie suffisamment chargée et effectuer une sauvegarde des données importantes avant l’installation.

Le Galaxy A55 pourrait être l’un des prochains

Le déploiement du Galaxy A57 donne aussi une indication sur la suite.

Samsung teste déjà One UI 9 sur plusieurs smartphones de la famille Galaxy A.

Le Galaxy A55 vient notamment de recevoir une nouvelle bêta, tandis que d’autres modèles comme les Galaxy A16 et A54 participent eux aussi au programme de test dans certaines régions.

Cela signifie que le Galaxy A57 ne devrait pas rester longtemps seul.

Samsung semble désormais prêt à accélérer le passage de ses modèles milieu de gamme vers Android 17.

One UI 9 quitte enfin le monde des Galaxy premium

C’est probablement ce qu’il faut retenir de cette mise à jour.

Le déploiement de One UI 9 n’est plus uniquement une affaire de Galaxy S ou de Galaxy Z.

Avec le Galaxy A57, Samsung commence à toucher la gamme qui représente une part beaucoup plus importante de ses ventes.

Pour les propriétaires d’un Galaxy A compatible, c’est donc plutôt une bonne nouvelle.

Le Galaxy A57 est simplement le premier.

La véritable vague One UI 9 sur les smartphones Samsung milieu de gamme semble maintenant commencer.