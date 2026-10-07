HyperOS 4 stable arrive le 15 octobre : voici les Xiaomi qui passeront en premier

Le compte à rebours est désormais bien engagé pour HyperOS 4. Xiaomi doit commencer à distribuer la version stable de son nouveau système à partir du 15 octobre 2026, soit dans quelques jours.

Cette première vague concerne la Chine, et non directement la France. Mais elle reste particulièrement importante pour les utilisateurs européens : le passage en stable des premiers appareils marque généralement le début de l’élargissement du déploiement.

Xiaomi commencera le 15 octobre

Xiaomi a établi un calendrier progressif pour les appareils déjà commercialisés.

La première vague prévue à partir du 15 octobre concerne notamment :

Xiaomi 17 Ultra ;

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition ;

Xiaomi 17 Pro Max ;

Xiaomi 17 Pro ;

Xiaomi 17 ;

Redmi K100 Pro Max ;

Redmi K100 Pro ;

Redmi K90 Pro Max ;

Redmi K90 ;

Xiaomi Pad 8 Pro ;

Xiaomi Pad 8.

Le calendrier publié en Chine est détaillé dans cette présentation du déploiement stable d’HyperOS 4 à partir du 15 octobre.

Attention : le 15 octobre n’est pas la date française

C’est la distinction la plus importante.

Le calendrier concerne actuellement les ROM chinoises.

Xiaomi n’a toujours pas annoncé de calendrier stable complet pour la France et le reste de l’Europe.

Cela ne veut pas dire que rien ne se passe chez nous.

Des versions bêta européennes existent déjà sur plusieurs appareils avec le suffixe EUXM, notamment certains Xiaomi 15 et Xiaomi 17T.

Menow suit précisément cette distinction dans son dossier HyperOS 4 en France, qui sépare les bêta chinoises, Global et européennes des véritables versions stables.

Les Xiaomi 15 devraient faire partie des prochains modèles importants

Après la première vague chinoise, Xiaomi prévoit d’étendre progressivement HyperOS 4.

La famille Xiaomi 15 fait partie des appareils prévus lors des vagues suivantes.

C’est particulièrement intéressant en Europe, car plusieurs modèles Xiaomi 15 participent déjà aux tests internationaux.

Cela en fait logiquement des candidats sérieux pour faire partie des premiers appareils européens à passer en stable une fois le lancement Global ouvert.

Les Redmi suivront également

HyperOS 4 ne restera pas réservé aux modèles premium.

Le calendrier chinois prévoit progressivement l’arrivée de la mise à jour sur plusieurs familles Redmi.

Les Redmi Note devraient notamment rejoindre le programme avant la fin novembre sur le marché chinois.

Les Xiaomi 13 et Xiaomi 14 restent eux aussi prévus dans le cycle de mise à jour, avec des vagues plus tardives.

HyperOS 4 apporte surtout des changements visibles dans l’interface

La nouvelle version utilise notamment l’interface Soft Light Glass.

Xiaomi introduit davantage :

de transparence ;

d’effets de profondeur ;

d’animations ;

de widgets redimensionnables ;

de possibilités sur l’écran verrouillé.

Mais la marque insiste également beaucoup sur les améliorations internes.

Xiaomi annonce des applications plus rapides

HyperOS 4 intègre plusieurs changements dans la gestion du processeur et de la mémoire.

Xiaomi affirme que certaines applications peuvent démarrer sensiblement plus rapidement après une longue période d’utilisation du téléphone.

Le constructeur annonce également des améliorations sur le lancement de l’appareil photo et le traitement HDR.

Ces chiffres proviennent toutefois des propres tests de Xiaomi.

Il faudra donc attendre les appareils internationaux pour vérifier si ces gains sont réellement perceptibles au quotidien.

L’Europe est déjà techniquement prête

C’est probablement le détail le plus encourageant pour les utilisateurs français.

Plusieurs ROM HyperOS 4 EEA ont déjà été repérées.

Cela signifie que Xiaomi travaille bien sur les variantes européennes et ne commencera pas leur développement seulement après le lancement chinois.

Ce qui manque désormais est surtout la date d’ouverture du canal stable.

Le 15 octobre sera donc une date importante, même en France

Même si aucun Xiaomi français ne bascule forcément ce jour-là, le 15 octobre reste important.

La première vague stable permettra de voir :

quels bugs ont été corrigés depuis les bêta ;

quelles fonctions Xiaomi conserve réellement ;

comment HyperOS 4 se comporte sur plusieurs appareils ;

si Xiaomi respecte son calendrier.

Pour les utilisateurs européens, ce sera surtout le signal que le développement quitte progressivement la phase expérimentale.

À partir de là, l’attention se déplacera clairement vers la première ROM stable EEA.