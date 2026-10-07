One UI 9 arrive sur les Galaxy S24, Z Fold6 et Z Flip6 : Samsung lance enfin Android 17 sur ses modèles 2024

Samsung accélère nettement le déploiement de One UI 9 basé sur Android 17. Après les Galaxy S26 puis les Galaxy S25 et les pliables plus récents, la marque commence maintenant à mettre à jour plusieurs de ses modèles haut de gamme de 2024.

Les Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 reçoivent désormais la version stable de One UI 9 en Corée du Sud. L’Europe n’est pas encore servie, mais cette étape est importante : ces appareils entrent officiellement dans la phase de déploiement stable.

Les Galaxy S24 passent enfin à One UI 9 stable

Le déploiement a commencé le 6 octobre en Corée du Sud.

La série Galaxy S24 reçoit un firmware dont le numéro se termine par EZIF, tandis que les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 passent sur une version terminant par EZIH.

Les utilisateurs qui participaient déjà au programme bêta reçoivent une mise à jour beaucoup plus légère, tandis que ceux qui viennent directement de One UI 8.5 doivent télécharger plusieurs gigaoctets.

La mise à jour représente environ 3,8 Go sur les Galaxy S24 lorsqu’elle est installée depuis One UI 8.5.

Sur les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6, elle tourne plutôt autour de 3,5 Go.

La mise à jour est beaucoup plus petite pour les bêta-testeurs

Les utilisateurs ayant déjà installé une bêta de One UI 9 ne téléchargent évidemment pas tout le système une nouvelle fois.

Sur les Galaxy S24, le passage de la dernière bêta à la version stable demande environ 500 Mo.

Sur les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6, le paquet descend à environ 408 Mo.

Cette différence explique pourquoi deux propriétaires du même téléphone peuvent voir apparaître des tailles de téléchargement très différentes.

Android 17 arrive avec plusieurs nouvelles fonctions Samsung

One UI 9 ne se limite pas au changement de version Android.

Samsung apporte également plusieurs fonctions dévoilées avec ses appareils plus récents.

Parmi elles, My FanCam permet de sélectionner une personne dans une vidéo afin de la maintenir automatiquement au centre du cadre pendant l’enregistrement.

Une autre nouveauté appelée Call Brief peut afficher davantage d’informations lors de certains appels, notamment le pays d’origine et l’heure locale de l’appelant lorsqu’il se trouve à l’étranger.

Samsung améliore également Now Brief et introduit Now Nudge, conçu pour proposer certaines actions en fonction du contexte.

Un message évoquant un rendez-vous peut par exemple déclencher une suggestion pour ajouter directement l’événement au calendrier.

Samsung renforce aussi la sécurité dans One UI 9

Les nouveautés sont loin de concerner uniquement Galaxy AI.

Dans sa présentation officielle du déploiement de One UI 9, Samsung met notamment en avant un nouveau Security Brief, qui centralise certains avertissements liés aux autorisations et aux comportements potentiellement dangereux.

One UI 9 peut aussi utiliser des traitements directement sur l’appareil afin de repérer certains accès inhabituels en arrière-plan.

Une nouvelle section consacrée à la garantie et à la maintenance permet également de vérifier l’état du smartphone et, selon les marchés, d’accéder plus facilement aux options de réparation.

Toutes les fonctions ne seront pas identiques sur chaque Galaxy

C’est une précision importante.

Recevoir One UI 9 ne signifie pas nécessairement bénéficier de toutes les nouveautés vues sur les Galaxy S26 ou les appareils pliables les plus récents.

Samsung précise régulièrement que certaines fonctions peuvent varier selon :

le modèle ;

le pays ;

la langue ;

l’opérateur ;

les capacités matérielles du smartphone.

Certaines fonctions Galaxy AI peuvent donc rester réservées aux modèles disposant du matériel nécessaire.

Le Galaxy S24 Ultra peut par exemple bénéficier de certaines capacités que le Galaxy Z Flip6 ou le Galaxy S24 standard ne recevront pas forcément de la même manière.

Le Galaxy S24 FE n’est pas encore inclus dans cette vague

La mise à jour concerne pour l’instant :

Galaxy S24 ;

Galaxy S24+ ;

Galaxy S24 Ultra ;

Galaxy Z Fold6 ;

Galaxy Z Flip6.

Le Galaxy S24 FE n’apparaît pas dans cette première vague stable.

Même constat pour la série Galaxy S23.

Ces modèles restent attendus sous One UI 9, mais Samsung ne les a pas encore intégrés au déploiement qui vient de commencer.

Samsung suit désormais une progression assez claire

Le calendrier commence à devenir plus lisible.

Les Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra et Z Flip8 ont été lancés directement avec One UI 9.

La série Galaxy S26 a ensuite reçu la version stable en septembre.

Puis Samsung a étendu le déploiement aux Galaxy S25, Z Fold7 et Z Flip7.

Les Galaxy S24, Fold6 et Flip6 constituent donc maintenant la nouvelle vague majeure.

Cela montre aussi que Samsung descend progressivement dans son catalogue, génération après génération.

L’Europe devrait logiquement suivre

Pour le moment, Samsung n’a pas communiqué de date précise pour la France.

Le déploiement commence en Corée du Sud, comme souvent avec les grosses versions de One UI.

Les États-Unis, l’Europe et d’autres marchés devraient suivre ensuite.

Lors des précédentes vagues, Samsung avait généralement étendu la mise à jour à l’international quelques jours ou quelques semaines après son lancement coréen.

Cela ne permet toutefois pas de garantir une date précise pour la France.

Comment vérifier si One UI 9 est disponible sur votre Galaxy

Lorsque Samsung ouvrira le déploiement européen, la vérification pourra se faire directement depuis :

Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation

Si One UI 9 est disponible pour votre modèle et votre région, le téléchargement sera proposé automatiquement.

Compte tenu de la taille du fichier, il sera préférable d’utiliser une connexion Wi-Fi et de vérifier que le téléphone dispose de suffisamment d’espace libre.

Le vrai signal est surtout l’arrivée de One UI 9 sur les modèles 2024

Le passage des Galaxy S24 et des pliables de sixième génération à One UI 9 montre surtout que Samsung a dépassé la phase réservée à ses smartphones les plus récents.

Les modèles lancés en 2024 commencent maintenant à rejoindre Android 17.

Pour les utilisateurs européens, il reste donc une question : combien de temps Samsung mettra-t-il avant d’ouvrir cette même mise à jour en France ?

La bonne nouvelle est que le processus stable a désormais commencé.