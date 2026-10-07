Vous achetez l’iPhone Duo ? Toutes vos applications ne profiteront pas immédiatement de son grand écran

L’iPhone Duo arrivera en France le 23 octobre avec un écran intérieur de 7,6 pouces. L’un de ses principaux intérêts sera évidemment d’offrir beaucoup plus d’espace aux applications.

Mais au lancement, toutes les apps ne sauront pas immédiatement exploiter toute cette surface.

Les logiciels qui n’ont pas encore été adaptés pourront fonctionner avec des bordures noires autour de leur interface.

Les anciennes applications continueront de fonctionner

Bonne nouvelle : Apple ne bloque pas les applications qui n’ont pas été spécialement adaptées au nouvel iPhone.

Une application existante pourra être installée et ouverte normalement.

Le problème concerne plutôt son affichage.

Apple explique dans ses instructions destinées aux développeurs pour préparer leurs applications à l’iPhone Duo que seules les apps recompilées avec Xcode 27.1 et les outils récents peuvent utiliser dynamiquement tout l’espace offert par le nouvel écran.

Les autres pourront afficher des bandes noires

Une application non optimisée conservera son interface classique.

iOS l’affichera dans une zone compatible plutôt que de l’étirer artificiellement.

Des bordures noires peuvent donc apparaître autour de l’application lorsque l’iPhone Duo est complètement ouvert.

Ce fonctionnement évite les interfaces déformées ou les boutons placés à des endroits incohérents.

Visuellement, le résultat pourra néanmoins sembler étrange sur un téléphone vendu plus de 2 300 €.

L’adaptation demande une mise à jour du développeur

Apple fournit Xcode 27.1 afin que les créateurs puissent tester le comportement de leur application sur les différentes positions de l’appareil.

Ils peuvent notamment vérifier le passage entre écran externe et écran interne ainsi que les modes partiellement ouverts.

Les applications correctement adaptées pourront donc changer leur disposition automatiquement lorsque l’utilisateur déplie son téléphone.

Les grandes applications devraient réagir rapidement

L’iPhone Duo étant l’un des lancements majeurs d’Apple cette année, les applications les plus populaires ont tout intérêt à proposer une version adaptée rapidement.

Les grands réseaux sociaux, services de streaming ou outils de productivité devraient donc logiquement recevoir des mises à jour.

Le problème risque davantage de concerner certaines applications plus anciennes ou maintenues de façon irrégulière.

Cela compte particulièrement sur un écran pliable

Sur un iPhone classique, une application qui n’est pas parfaitement optimisée reste généralement utilisable sans que cela saute aux yeux.

Sur le Duo, la différence peut devenir beaucoup plus visible.

Tout l’intérêt du produit repose justement sur son écran intérieur.

Une app entourée de grandes marges perd donc une partie de l’avantage recherché.

Pour comprendre les autres différences avec un modèle classique, notre comparatif iPhone Duo face à l’iPhone 18 Pro Max détaille les compromis entre les deux appareils.

Le problème devrait diminuer avec le temps

Ce n’est probablement pas une faiblesse durable de l’iPhone Duo.

À mesure que les développeurs mettront leurs apps à jour, le nombre de logiciels non optimisés devrait rapidement baisser.

Il faut simplement savoir qu’au jour du lancement, l’expérience ne sera pas forcément parfaite partout.

Pour un premier iPhone pliable, Apple dépend aussi de la vitesse à laquelle tout son écosystème logiciel s’adaptera à ce nouvel écran.