Sony a offert Mafia 3 et Call of Duty WWII par erreur : ceux qui les ont récupérés vont-ils les garder ?

Pendant quelques heures, plusieurs joueurs européens ont pu récupérer Mafia III et Call of Duty: WWII gratuitement sur le PlayStation Store, sans abonnement PlayStation Plus.

L’offre semblait suffisamment inhabituelle pour soulever immédiatement une question : s’agissait-il d’une promotion surprise ou d’une erreur ?

Sony a désormais corrigé les prix, ce qui confirme qu’il ne fallait probablement pas considérer cette gratuité comme une opération commerciale classique.

Les deux jeux étaient affichés à zéro euro

Mafia III ainsi que ses contenus supplémentaires étaient accessibles gratuitement sur plusieurs boutiques européennes.

Call of Duty: WWII apparaissait lui aussi sans coût supplémentaire dans certaines régions.

La situation a été vérifiée par plusieurs joueurs et par Push Square avant que Sony ne modifie les fiches.

Dans son suivi de l’erreur du PlayStation Store, le site précise que Call of Duty: WWII est ensuite repassé à son tarif habituel tandis que la fiche de Mafia III a temporairement été retirée.

Sony pourrait théoriquement retirer les licences obtenues gratuitement

Le grand point d’interrogation concerne maintenant les joueurs qui ont réussi à ajouter les jeux à leur bibliothèque.

Sony n’a pas encore expliqué si ces licences gratuites seront conservées.

Dans certaines erreurs tarifaires passées, les plateformes ont choisi de laisser les utilisateurs garder le contenu. Dans d’autres situations, les licences ont été annulées.

Tout dépend de la manière dont Sony considère techniquement l’erreur.

L’absence de PS Plus rendait l’offre encore plus étrange

Les joueurs n’avaient pas besoin d’être abonnés au PlayStation Plus.

C’est précisément ce qui a alerté une partie de la communauté.

Une opération gratuite liée au PS Plus aurait été plausible, mais voir deux grosses productions devenir accessibles sans condition en même temps paraissait beaucoup plus inhabituel.

Sony ayant désormais rectifié la situation, il est trop tard pour profiter de l’erreur.

Les joueurs qui les ont ajoutés doivent surtout éviter de les supprimer pour le moment

En attendant une clarification, ceux qui ont réussi à récupérer Mafia III ou Call of Duty: WWII peuvent simplement surveiller leur bibliothèque.

Il n’existe aucune manipulation permettant de garantir que la licence restera active si Sony décide de la retirer.

L’affaire reste néanmoins intéressante : pendant quelques heures, deux jeux importants ont réellement été récupérables gratuitement en Europe sans abonnement.