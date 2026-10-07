Android 17 pouvait faire perdre complètement le réseau sur certains Pixel

Une version récente d’Android 17 contenait un bug particulièrement sérieux : dans certaines circonstances, le composant chargé de la téléphonie pouvait entrer dans une boucle de plantage et provoquer une perte totale du réseau mobile.

Google vient de corriger ce problème dans Android 17 QPR3 Beta 1, avec plusieurs autres bugs touchant l’eSIM, le Wi-Fi, l’empreinte digitale et la consommation en veille.

Le processus téléphonique pouvait planter en boucle

Le problème concernait le composant com.android.phone , essentiel au fonctionnement du réseau cellulaire.

Lorsque le modem renvoyait certains indices de carte SIM inattendus, le processus pouvait planter continuellement. Le Pixel pouvait alors perdre complètement son service cellulaire.

Google documente cette correction dans le changelog d’Android 17 QPR3 Beta 1, qui regroupe une longue liste de problèmes résolus avant la future version stable prévue en 2027.

Le bug concernait une bêta, pas tous les Pixel sous Android 17

C’est une distinction essentielle.

Il ne faut pas comprendre que tous les Pixel utilisant Android 17 stable risquent soudainement de perdre le réseau.

La correction apparaît dans une branche de développement QPR3 utilisée par les bêta-testeurs.

C’est justement tout l’intérêt de cette phase de test : identifier les problèmes susceptibles d’apparaître avant que la version ne soit distribuée au grand public.

L’eSIM pouvait elle aussi refuser de s’activer

La même mise à jour corrige un problème où un profil eSIM activé depuis les paramètres pouvait revenir immédiatement à l’état désactivé sans afficher d’explication claire.

Cela pouvait donner l’impression que la carte eSIM était défectueuse ou que l’opérateur rencontrait un problème, alors que le bug provenait du système.

Google corrige également plusieurs problèmes liés aux appels juste après le démarrage du téléphone.

Android 17 QPR3 apporte surtout une grosse phase de stabilisation

Cette bêta contient beaucoup plus de correctifs que de nouveautés spectaculaires.

Elle intervient alors que Google poursuit déjà les évolutions d’Android 17 sur les Pixel, avec plusieurs branches QPR distribuées en parallèle.

Les utilisateurs peuvent retrouver les mises à jour déjà arrivées sur les appareils stables dans notre suivi d’Android 17 QPR1 sur les Google Pixel.

Pour ceux qui utilisent leur Pixel comme téléphone principal, cette nouvelle série de bugs rappelle néanmoins une règle simple : les versions bêta restent destinées aux tests, même lorsqu’elles paraissent très avancées.