Votre Pixel 11 enregistre parfois les photos dans le mauvais sens ? Google vient de corriger le problème

La mise à jour Android 17 d’octobre apporte plusieurs corrections destinées aux Pixel, dont une particulièrement visible sur les Pixel 11.

Certains utilisateurs pouvaient retrouver des photos ou des vidéos avec une orientation incorrecte, malgré une utilisation normale de l’appareil photo.

Google a identifié le problème et l’intègre maintenant dans son correctif mensuel.

Les images pouvaient être enregistrées avec une mauvaise orientation

Le bug concernait la manière dont certains Pixel 11 interprétaient l’orientation du téléphone lors de la prise de vue.

Le résultat pouvait être une photo ou une vidéo enregistrée dans le mauvais sens, obligeant ensuite l’utilisateur à la faire pivoter manuellement.

Ce problème n’affectait pas nécessairement chaque prise de vue, ce qui pouvait rendre son origine difficile à comprendre.

Google corrige aussi le clavier et les appels

La mise à jour d’octobre ne concerne pas seulement l’appareil photo.

Google corrige également un problème où le clavier virtuel pouvait ne plus apparaître dans certaines situations, ainsi que des distorsions sonores pendant certains appels utilisant la VoIP.

Ces correctifs accompagnent le patch de sécurité mensuel et concernent différentes générations de Pixel selon le bug.

Il suffit de vérifier la mise à jour système

La mise à jour peut être recherchée depuis :

Paramètres > Système > Mise à jour logicielle

Comme toujours avec les Pixel, le déploiement peut être progressif selon le modèle et l’opérateur.

Si le problème d’orientation apparaissait régulièrement sur votre Pixel 11, l’installation du correctif d’octobre devient donc particulièrement recommandée.