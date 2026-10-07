Windows 11 : le bug qui faisait planter les jeux semble parfois aller beaucoup plus loin

La dernière mise à jour de Windows 11 continue de faire parler d’elle. Microsoft a déjà reconnu un problème lié à certains jeux et applications utilisant l’audio AC-3 Dolby Digital, avec des plantages pouvant survenir après l’installation de KB5124010.

Mais de nouveaux témoignages suggèrent que, dans certains cas, les problèmes peuvent être plus larges. Des utilisateurs évoquent aussi de fortes baisses de performances, des ralentissements inhabituels et parfois même des difficultés au démarrage de Windows.

Il faut toutefois rester prudent : contrairement au bug AC-3 reconnu par Microsoft, ces symptômes supplémentaires ne sont pas encore documentés comme un problème généralisé.

Des jeux continuent de planter après la mise à jour

Le problème le mieux établi concerne certaines applications et certains jeux qui utilisent le décodage Dolby Digital AC-3.

Après l’installation de KB5124010 sur Windows 11 26H2, certains logiciels peuvent se fermer brutalement ou refuser de fonctionner correctement.

Microsoft a reconnu ce dysfonctionnement et travaille sur une correction.

TechRadar rapporte dans son suivi des problèmes provoqués par KB5124010 que plusieurs joueurs rencontrent encore des plantages alors qu’aucun correctif définitif n’est disponible.

Certains utilisateurs signalent aussi de gros ralentissements

Les témoignages ne s’arrêtent plus uniquement aux crashs.

Des utilisateurs expliquent avoir constaté un système nettement plus lent après l’installation de la mise à jour, avec des temps de réponse plus longs, des applications qui mettent davantage de temps à s’ouvrir et une sensation générale de lourdeur.

Dans certains cas, les performances en jeu semblent également se dégrader.

Ces retours ne signifient pas que tous les PC sous Windows 11 26H2 sont concernés. Les configurations matérielles, les pilotes et les logiciels installés peuvent tous jouer un rôle.

Quelques PC auraient même du mal à démarrer

C’est le point le plus inquiétant, mais aussi celui qu’il faut interpréter avec le plus de prudence.

Quelques utilisateurs affirment que leur machine a rencontré des problèmes de démarrage après la mise à jour.

Il n’existe pas encore suffisamment d’éléments pour relier systématiquement ces cas à KB5124010, mais le timing pousse certains utilisateurs à suspecter la mise à jour.

Si un PC parfaitement stable commence soudainement à présenter des anomalies juste après son installation, KB5124010 fait donc partie des éléments à vérifier.

Microsoft n’a reconnu officiellement que le bug AC-3

Pour l’instant, Microsoft ne confirme pas un problème général de démarrage ou de performances.

La seule panne clairement reconnue concerne les logiciels utilisant le décodage Dolby Digital AC-3.

C’est une distinction importante, car une multiplication de témoignages sur les forums ne suffit pas à prouver qu’un défaut touche l’ensemble des utilisateurs.

Les ralentissements peuvent aussi être liés à des pilotes graphiques, à un antivirus, à un problème de stockage ou à une incompatibilité spécifique.

Désinstaller la mise à jour peut être une solution temporaire

Si les problèmes ont commencé immédiatement après KB5124010, certains utilisateurs peuvent envisager de revenir temporairement en arrière.

Windows permet de désinstaller certaines mises à jour récentes depuis les paramètres système.

Il faut toutefois éviter de supprimer une mise à jour de sécurité sans raison, surtout si le PC ne rencontre aucun problème.

La désinstallation est surtout pertinente lorsque les symptômes sont clairement apparus juste après l’installation.

Le prochain correctif sera particulièrement surveillé

Microsoft devrait normalement publier une correction pour le problème AC-3.

La question sera de savoir si cette future mise à jour règle aussi les autres anomalies signalées par les utilisateurs.

En attendant, les personnes qui jouent beaucoup sur PC ou utilisent des applications audio sensibles ont intérêt à surveiller les prochaines mises à jour avant de modifier leur système inutilement.

Pour ceux qui utilisent Windows 11 sans rencontrer de problème, il n’y a en revanche aucune raison de paniquer.

Le principal signal d’alerte reste simple : si les crashs, ralentissements ou problèmes de démarrage ont commencé juste après KB5124010, la mise à jour mérite d’être suspectée.