Vous avez un Galaxy A16 ? One UI 9 corrige enfin plusieurs problèmes gênants

Samsung poursuit les tests de One UI 9 sur ses smartphones les plus abordables. Le Galaxy A16 reçoit déjà une nouvelle version bêta basée sur Android 17, et cette mise à jour ne se contente pas d’améliorer la stabilité générale.

Elle s’attaque à plusieurs problèmes concrets signalés par les utilisateurs, notamment autour de la recharge rapide, de la batterie et de l’appareil photo.

La recharge rapide faisait partie des problèmes signalés

Sur certaines versions bêta précédentes, des utilisateurs avaient rencontré des comportements anormaux pendant la recharge.

La deuxième bêta de One UI 9 apporte des corrections destinées à améliorer la gestion de la recharge rapide et le fonctionnement de la protection de la batterie lorsque le smartphone est éteint.

Ce genre de problème explique pourquoi une bêta ne doit jamais être considérée comme équivalente à une version stable.

Le Galaxy A16 fait partie des nombreux modèles attendus sous Android 17, que nous recensons dans notre dossier complet sur One UI 9 et les Galaxy compatibles.

Samsung corrige également l’appareil photo

La nouvelle version intervient aussi sur plusieurs bugs liés à l’appareil photo.

Certains comportements pouvaient provoquer une instabilité ou un fonctionnement inhabituel selon les situations. Samsung profite donc de cette bêta pour corriger plusieurs détails avant d’envisager un déploiement stable plus large.

L’objectif est clairement de réduire les problèmes les plus visibles avant de proposer Android 17 aux utilisateurs qui ne participent pas au programme de test.

Le Galaxy A16 montre que Samsung descend rapidement dans sa gamme

Le point le plus intéressant n’est finalement pas uniquement la correction de ces bugs.

Le Galaxy A16 appartient à une gamme bien plus accessible que les Galaxy S26 ou S25 qui ont lancé le déploiement de One UI 9.

Voir Samsung tester Android 17 aussi activement sur ce modèle confirme que la nouvelle interface ne restera pas réservée aux appareils premium.

Le constructeur a déjà commencé à travailler sur plusieurs Galaxy A, et certains modèles plus haut de gamme sont même déjà passés à la version stable.

Il ne faut pas installer la bêta uniquement pour corriger un problème

Si votre Galaxy A16 fonctionne actuellement correctement avec sa version stable, il n’est pas nécessaire de rejoindre un programme bêta uniquement pour bénéficier de ces corrections.

Une bêta peut résoudre un bug et en introduire un autre.

Pour un téléphone utilisé quotidiennement, attendre la version stable reste généralement le meilleur choix.

L’existence de cette deuxième bêta montre surtout que Samsung se rapproche progressivement d’une version suffisamment mature pour le Galaxy A16.