Vous jouez encore à Warzone sur PS4 ? Le jeu cessera de fonctionner le 23 octobre

Les joueurs qui utilisent toujours une PlayStation 4 pour Call of Duty: Warzone vont devoir changer leurs habitudes.

La version PS4 du battle royale doit être désactivée le 23 octobre 2026, à l’occasion de la nouvelle phase de Call of Duty.

À partir de cette date, continuer à conserver le jeu installé sur la console ne permettra plus d’accéder normalement aux services en ligne.

Warzone rejoint les jeux qui abandonnent progressivement la PS4

La décision s’inscrit dans une évolution logique.

La PS4 approche désormais d’une génération matérielle très ancienne, et les jeux en service deviennent de plus en plus difficiles à maintenir simultanément sur les anciennes et nouvelles consoles.

Push Square rappelle dans son calendrier des jeux PlayStation désactivés en octobre que Warzone fait partie des services concernés ce mois-ci.

Votre progression ne devrait pas disparaître

Warzone repose sur un compte Activision.

Les éléments associés à ce compte ne sont donc pas stockés uniquement dans la console PS4.

Un joueur qui passe ensuite sur PS5, Xbox ou PC avec le même compte peut normalement récupérer les éléments compatibles liés à sa progression.

La disparition de la version PS4 ne signifie donc pas nécessairement repartir de zéro.

Le 23 octobre devient la date limite

Les utilisateurs qui comptaient continuer encore plusieurs mois sur PS4 n’auront malheureusement pas cette possibilité.

Le changement sera définitif.

Pour les joueurs disposant déjà d’une PS5, le plus simple sera de télécharger la version destinée à la nouvelle console et de vérifier que le compte Activision utilisé est bien le même.

Pour les autres, Warzone fait désormais partie des jeux qui marquent clairement la fin progressive du support des grosses productions multijoueurs sur PS4.