PlayStation offre cinq avatars Spider-Man gratuitement, même sans PS Plus

Sony propose actuellement cinq nouveaux avatars Spider-Man aux utilisateurs de PS5 et PS4.

La communication initiale laissait entendre qu’ils étaient surtout destinés aux abonnés PlayStation Plus ou aux utilisateurs passant par Sony Pictures Core.

En pratique, un code PlayStation Store permet de les récupérer sans abonnement PS Plus.

Cinq avatars Spider-Man sont concernés

L’opération accompagne la sortie à domicile de Spider-Man: Brand New Day.

Sony propose plusieurs avatars tirés du film pendant une durée limitée.

PlayStation LifeStyle a vérifié dans son test des codes gratuits Spider-Man sur le PlayStation Store que le téléchargement fonctionne même sur un compte ne disposant pas de PS Plus.

Pour l’Europe, le code communiqué est :

RG8L-32NF-3NLP

Aucun abonnement n’est nécessaire

C’est précisément ce qui rend l’opération intéressante.

Le message officiel pouvait laisser penser qu’un abonnement ou l’achat du film était nécessaire pour récupérer les avatars.

Le code PS Store contourne cette contrainte puisqu’il fonctionne directement depuis la boutique.

Une fois ajouté au compte, l’avatar reste normalement disponible dans les éléments de personnalisation.

Il vaut mieux les récupérer rapidement

Sony indique que l’opération est temporaire sans garantir une disponibilité permanente du code.

Même si vous n’avez pas l’intention de changer d’avatar immédiatement, l’ajouter maintenant permet de l’associer au compte tant que l’opération est active.

C’est un petit bonus, mais contrairement à certaines promotions PlayStation, il ne nécessite ici aucun paiement ni abonnement actif.