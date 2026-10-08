Marvel Rivals prépare un combat complètement fou : 50 joueurs réunis face à Thanos

NetEase prépare une mise à jour particulièrement spectaculaire pour Marvel Rivals. Le jeu accueillera bientôt une bataille PvE réunissant jusqu’à 50 joueurs face à Thanos dans le cadre de son événement inspiré d’Avengers: Endgame.

Avant cela, la saison 10.5 introduira dès le 9 octobre un autre mode inspiré d’Infinity War.

Jusqu’à 50 joueurs contre un seul ennemi

Le mode Endgame doit ouvrir le 22 octobre dans les ruines de l’Avengers Compound.

Le principe repose sur une coopération à très grande échelle : les joueurs devront unir leurs forces contre Thanos au lieu de s’affronter dans le format compétitif habituel.

La saison 10.5 commencera toutefois plus tôt, le 9 octobre, avec Path to Doomsday: Avengers Infinity War. Ce mode mettra douze joueurs en compétition sous forme de six équipes de deux.

Marvel Rivals cherche à casser sa propre routine

L’intérêt de ces événements est de sortir momentanément du fonctionnement traditionnel du hero shooter.

Faire affronter des dizaines de joueurs à un ennemi unique peut provoquer des situations beaucoup plus chaotiques que les matchs classiques et donner une raison aux anciens joueurs de revenir tester le jeu.

La présence de Thanos apporte également une dimension immédiatement reconnaissable aux personnes qui connaissent les films Marvel sans forcément suivre Marvel Rivals régulièrement.

Tout dépendra maintenant de la manière dont NetEase équilibrera les capacités des héros et les performances techniques avec autant de participants simultanés.

Sur le papier, un Thanos face à 50 joueurs est exactement le type d’événement susceptible de faire beaucoup parler de Marvel Rivals au cours du mois d’octobre.