HyperOS : les mises à jour peuvent reprendre dès aujourd’hui, juste avant le lancement d’HyperOS 4

Après plusieurs jours particulièrement calmes du côté des firmwares Xiaomi, le rythme des mises à jour HyperOS peut commencer à repartir dès ce 8 octobre. Cette pause ne semble pas liée à un problème technique avec HyperOS 4, mais essentiellement à la Golden Week chinoise, qui a fortement ralenti l’activité des équipes locales entre le 1er et le 7 octobre.

Pour les utilisateurs qui surveillent les nouvelles versions bêta, les firmwares internes ou les premiers déploiements stables, la journée du 8 octobre marque donc le début d’une période beaucoup plus intéressante. D’autant que Xiaomi approche maintenant d’une autre échéance importante : le lancement stable d’HyperOS 4 attendu en Chine à partir du 15 octobre.

Les équipes HyperOS peuvent retrouver leur rythme normal dès aujourd’hui

Ces derniers jours, plusieurs canaux spécialisés dans le suivi des firmwares Xiaomi ont constaté un net ralentissement des nouvelles builds bêta et de certains déploiements.

Cette situation a parfois pu laisser penser que Xiaomi avait suspendu ses mises à jour à cause d’un problème rencontré avec HyperOS 4. Les éléments disponibles pointent plutôt vers une explication beaucoup plus simple : les congés de la Golden Week chinoise.

La période allant du 1er au 7 octobre est désormais terminée. Les équipes Xiaomi peuvent donc progressivement reprendre leurs activités habituelles à partir de ce 8 octobre, avec potentiellement le retour de nouvelles builds et de nouveaux déploiements dans les prochains jours.

Le point consacré à la pause temporaire des mises à jour HyperOS évoquait justement une reprise à partir du 8 octobre.

Il ne faut toutefois pas s’attendre à voir toutes les mises à jour apparaître simultanément. Xiaomi procède généralement par vagues et chaque branche du logiciel suit son propre cycle de validation.

Cela ne veut pas dire qu’HyperOS 4 arrive aujourd’hui en France

Pour les utilisateurs français et européens, cette reprise ne signifie pas qu’une mise à jour HyperOS 4 va apparaître immédiatement sur leur Xiaomi.

Les versions chinoises, Global et européennes EEA suivent des calendriers différents. Une build peut être prête sur un modèle en Chine tout en nécessitant encore plusieurs étapes de validation avant d’être proposée en Europe.

C’est particulièrement important à quelques jours du 15 octobre, date actuellement associée au début du déploiement stable d’HyperOS 4 en Chine.

Menow suit précisément ce calendrier dans son dossier consacré à HyperOS 4, ses nouveautés, les smartphones compatibles et son déploiement en France.

Plusieurs Xiaomi européens sont déjà bien avancés

L’Europe n’est toutefois pas totalement à l’écart des préparatifs. Plusieurs modèles disposent déjà de builds européennes liées à HyperOS 4, notamment les Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 17T et Xiaomi 17T Pro.

La présence de versions EEA montre que Xiaomi travaille déjà sur les firmwares destinés au marché européen. Elle ne permet pas encore d’en déduire une date précise de déploiement public en France, mais constitue un signal beaucoup plus intéressant que la simple apparition d’une build chinoise.

Menow a d’ailleurs détaillé les versions HyperOS 4 européennes déjà repérées sur plusieurs Xiaomi.

Les prochains jours seront déterminants pour HyperOS 4

Avec la fin de la Golden Week et le lancement stable chinois attendu une semaine plus tard, Xiaomi entre désormais dans une période particulièrement importante pour HyperOS 4.

Les éléments à surveiller seront surtout l’apparition de nouvelles builds stables, les éventuels changements de version sur les firmwares EEA et Global, ainsi que les premiers retours concernant l’autonomie, les performances et la stabilité.

Pour les utilisateurs européens, le véritable signal à attendre ne sera donc pas seulement le lancement chinois du 15 octobre, mais l’apparition des premières versions EEA stables destinées aux appareils vendus en Europe.

Après une semaine relativement calme, l’actualité HyperOS pourrait donc sérieusement s’accélérer à partir de ce 8 octobre.