PlayStation Portal OLED : deux nouveaux appareils Sony viennent d’apparaître et relancent sérieusement la piste

Sony n’a toujours pas annoncé officiellement un nouveau PlayStation Portal, mais deux références inédites viennent de passer par la Wi-Fi Alliance. Leur numérotation est suffisamment proche de celle du Portal actuel pour remettre au premier plan la rumeur d’un PlayStation Portal équipé d’un écran OLED.

Les appareils portent les références CFI-Y2000 et CFI-Y2105, alors que les versions actuelles appartiennent à la famille CFI-Y1000.

Sony prépare bien du nouveau matériel portable

Les certifications classent les deux appareils dans la catégorie des consoles ou périphériques de jeu et indiquent l’utilisation d’Android 15.

Cela ne permet pas d’affirmer à lui seul que Sony lancera un Portal OLED. La certification confirme néanmoins l’existence de nouveaux produits PlayStation présentant plusieurs points communs avec la génération actuelle.

The Verge rapporte ces nouvelles certifications PlayStation tandis que plusieurs sources rapprochent les références CFI-Y2000 et CFI-Y2105 d’une évolution du Portal.

L’écran constitue évidemment le changement le plus attendu. Le modèle actuel utilise une dalle LCD de 8 pouces. Passer à l’OLED permettrait d’obtenir des noirs beaucoup plus profonds et un contraste supérieur, particulièrement visibles dans les jeux sombres.

Il ne faut pas pour autant attendre une PS5 portable

Les informations disponibles ne montrent pas que Sony prépare une machine capable d’exécuter localement les jeux PS5.

Le PlayStation Portal reste avant tout un appareil de streaming. Il peut fonctionner avec une PS5 et, depuis les évolutions apportées au service PlayStation Plus, accéder à davantage de contenus via le cloud.

Les certifications montrent d’ailleurs une connectivité Wi-Fi relativement classique, sans évolution spectaculaire vers les bandes les plus avancées.

Le scénario le plus crédible reste donc celui d’un Portal amélioré plutôt que d’une nouvelle console portable autonome. Reste désormais à voir si Sony officialisera ce nouveau matériel avant les fêtes de fin d’année.