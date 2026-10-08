iOS 27.2 cache une nouvelle fonction dans la Dynamic Island qui pourrait simplifier la maison connectée

La Dynamic Island pourrait bientôt servir à autre chose qu’afficher une activité en cours, un appel ou de la musique. Du code découvert dans iOS 27.2 bêta 3 indique qu’Apple travaille sur l’affichage de commandes liées aux appareils domotiques situés à proximité.

Si cette fonction arrive dans la version finale, l’iPhone pourrait proposer automatiquement certaines commandes sans obliger l’utilisateur à ouvrir l’application Maison.

Les appareils proches pourraient apparaître dans la Dynamic Island

Les références repérées dans iOS 27.2 évoquent explicitement des accessoires de maison connectée situés à proximité.

Le principe pourrait être particulièrement pratique avec une serrure, une lampe, un portail ou certains appareils compatibles avec l’écosystème Apple. En entrant dans une pièce ou en approchant d’un équipement, une commande contextuelle pourrait apparaître directement dans la Dynamic Island.

Il reste néanmoins une distinction importante : la présence de code dans une bêta ne signifie pas que la fonction sera nécessairement activée dans la version publique. Apple teste régulièrement des éléments qui sont modifiés ou repoussés.

La découverte figure parmi les changements relevés dans iOS 27.2 bêta 3.

Apple transforme progressivement l’iPhone en télécommande contextuelle

Cette évolution serait cohérente avec la stratégie d’Apple autour de la maison connectée. La marque prépare également de nouveaux produits destinés à cet univers, dont un hub domestique et une nouvelle génération d’Apple TV.

L’intérêt d’une commande dans la Dynamic Island serait surtout de supprimer des étapes. Aujourd’hui, contrôler un accessoire peut nécessiter d’utiliser un widget, le Centre de contrôle, Siri ou l’application Maison.

Avec une commande contextuelle, l’iPhone pourrait afficher la bonne action au moment où l’utilisateur en a besoin.

Ce type de fonction paraît relativement discret sur une liste de nouveautés, mais pourrait finalement faire partie des changements d’iOS 27.2 que les utilisateurs solliciteraient le plus au quotidien.