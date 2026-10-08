Windows 11 : Microsoft retire Copilot de la barre des tâches après des mois de tests

Microsoft vient de mettre en pause l’une de ses intégrations les plus visibles de Copilot dans Windows 11. La fonction Ask Copilot, qui permettait de remplacer la zone de recherche de la barre des tâches par un accès à l’assistant IA, a temporairement été désactivée.

La décision mérite l’attention car Microsoft multiplie depuis plusieurs années les points d’entrée vers Copilot dans Windows. Cette fois, l’entreprise préfère retravailler l’expérience avant d’aller plus loin.

Ask Copilot disparaît pour le moment

Ask Copilot était proposé aux membres du programme Windows Insider. L’option pouvait remplacer la recherche Windows classique dans la barre des tâches et offrir un accès plus direct à Copilot.

La fonction n’était pas imposée par défaut à tous les utilisateurs, mais son apparition permettait de voir dans quelle direction Microsoft envisageait de faire évoluer l’interface de Windows 11.

Selon les informations consacrées à l’arrêt temporaire d’Ask Copilot, Microsoft souhaite désormais intégrer les retours reçus pendant la période de test. Aucune date de retour définitive n’est encore communiquée.

Ce retrait intervient alors que Windows 11 connaît déjà quelques turbulences avec ses dernières mises à jour. Certains utilisateurs rencontrent notamment des plantages dans des jeux et applications après l’installation de KB5124010, un problème que nous détaillons dans notre article sur les crashs provoqués par Windows 11 26H2.

Microsoft doit trouver le bon équilibre avec l’IA

Le problème n’est pas nécessairement Copilot lui-même. C’est surtout la manière dont l’assistant est intégré aux fonctions utilisées quotidiennement qui compte.

Une barre des tâches doit permettre de retrouver rapidement une application, un document ou un réglage. Ajouter de l’IA peut être pertinent si elle réduit réellement le nombre d’actions nécessaires. Dans le cas contraire, elle risque simplement de compliquer un élément qui fonctionnait déjà.

La pause actuelle donne donc à Microsoft l’occasion de revoir son approche. Ask Copilot pourrait revenir sous une forme différente, avec une meilleure séparation entre recherche locale et assistance IA.

Pour les utilisateurs classiques de Windows 11, rien ne change immédiatement : la recherche traditionnelle de la barre des tâches reste disponible.