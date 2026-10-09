iPad mini 8 : Apple passerait enfin à l’OLED, mais conserverait un écran limité à 60 Hz

Le prochain iPad mini 8 pourrait enfin abandonner son écran LCD pour une dalle OLED, mais sans profiter de la fluidité du 120 Hz. Une nouvelle fuite affirme qu’Apple aurait retenu un écran limité à 60 Hz, comme sur l’iPad mini 7. Une décision qui risque de décevoir les utilisateurs attendant la technologie ProMotion sur la petite tablette d’Apple.

L’iPad mini 8 devrait être présenté d’ici la fin octobre 2026, avec plusieurs améliorations importantes, dont une puce A20 Pro et une caméra frontale repositionnée.

Un écran OLED de 8,4 pouces, mais toujours à 60 Hz

Selon le leaker coréen yeux1122, Apple aurait déjà choisi une dalle OLED LTPS de 8,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz pour son prochain iPad mini.

Cette information avait été évoquée une première fois en juillet 2026. Le leaker affirme désormais que les caractéristiques de l’écran sont arrêtées pour la production, malgré certaines rumeurs annonçant une fréquence de 120 Hz.

Le passage à l’OLED apporterait plusieurs améliorations :

Des noirs plus profonds grâce aux pixels capables de s’éteindre individuellement.

Un contraste supérieur à celui de l’écran LCD actuel.

Une meilleure qualité d’affichage pour les films et les vidéos.

Une consommation potentiellement réduite sur les contenus sombres.

En revanche, le défilement des pages, les animations et certains jeux resteraient limités à 60 images par seconde à l’affichage, même lorsque le matériel serait capable d’en produire davantage.

Apple réserverait encore le ProMotion 120 Hz à d’autres iPad

Contrairement à l’iPad mini 8, les iPad Pro disposent d’écrans OLED LTPO capables d’adapter leur fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz.

La différence serait donc visible dans les gestes du quotidien, notamment lors du défilement rapide des pages web ou de l’utilisation d’applications compatibles.

Le choix d’une dalle LTPS permettrait à Apple de limiter les coûts de fabrication, sans adopter la technologie d’affichage plus avancée des iPad Pro.

Cette limitation pourrait néanmoins surprendre, alors que l’iPhone 17 classique bénéficie déjà d’un écran 120 Hz.

Une puce A20 Pro et une nouvelle caméra frontale attendues

L’écran ne serait pas la seule nouveauté. Des éléments découverts dans du code Apple évoquent plusieurs changements pour l’iPad mini 8.

Caractéristique Nouveauté attendue Écran OLED 8,4 pouces Rafraîchissement 60 Hz Processeur Apple A20 Pro Caméra frontale Repositionnée pour l’utilisation horizontale Haut-parleurs Nouveau système audio Résistance à l’eau Protection améliorée envisagée

Le déplacement de la caméra frontale faciliterait les appels vidéo lorsque la tablette est utilisée en mode paysage.

Apple travaillerait également sur un nouveau système de haut-parleurs reposant sur des vibrations, ce qui pourrait contribuer à améliorer la résistance à l’eau.

Une présentation possible avant la fin octobre

L’iPad mini 8 pourrait être annoncé durant la dernière semaine d’octobre 2026, selon les dernières prévisions. Apple n’a toutefois pas encore confirmé sa date de présentation ni son prix.

Si les informations sur l’écran se vérifient, le nouveau modèle offrira une meilleure qualité d’image sans améliorer la fluidité par rapport à l’iPad mini 7.

Pour les utilisateurs qui attendent avant tout un iPad mini avec écran 120 Hz, cette génération pourrait donc être décevante, malgré l’arrivée de l’OLED et d’un processeur plus puissant.