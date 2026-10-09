PS5 : un émulateur fait tourner les jeux PS3 à 60 FPS, Sony pourrait-il enfin débloquer la rétrocompatibilité ?

La PS5 Pro vient de faire tourner des jeux PlayStation 3 grâce à une version non officielle de l’émulateur RPCS3. Le développeur à l’origine du projet annonce notamment 60 FPS sur Need for Speed Carbon, tandis qu’inFAMOUS fonctionne avec quelques ralentissements. Une avancée qui relance la question de la rétrocompatibilité PS3, toujours absente nativement sur les consoles de Sony.

Jusqu’à présent, les joueurs souhaitant retrouver certains titres PS3 sur PS5 devaient passer par le streaming du PlayStation Plus Premium. Ce nouveau projet montre qu’une autre solution est techniquement envisageable.

Les jeux PS3 fonctionnent directement sur PS5 Pro, sans Linux

Un développeur connu sous le pseudonyme lavavex a publié sur GitHub un portage expérimental de RPCS3 spécialement adapté à la PS5.

Contrairement aux précédentes tentatives nécessitant l’installation de Linux, cette version fonctionne comme une application native sur une console modifiée.

L’émulateur utilise Vulkan pour l’affichage, un pilote RADV adapté à la PS5 et les interfaces système pour le son et les commandes DualSense. Son interface permet également de sélectionner les jeux directement avec la manette.

Il faut toutefois une PS5 jailbreakée pour utiliser cette version. L’application n’est pas compatible avec une console standard et ne bénéficie d’aucun support officiel de Sony.

Need for Speed Carbon atteint 60 FPS, inFAMOUS fonctionne aussi

Les premiers essais ont été réalisés sur une PS5 Pro équipée du firmware 13.60.

Jeu PS3 Résultat annoncé Need for Speed Carbon Jouable à 60 FPS inFAMOUS Jouable, avec ralentissements Autres jeux PS3 Pas encore testés

Le résultat le plus convaincant concerne Need for Speed Carbon, qui fonctionne à 60 images par seconde avec le son et les commandes de la DualSense.

inFAMOUS démarre également et permet de jouer, mais certaines scènes plus exigeantes provoquent des saccades et des baisses de performances.

Ces résultats proviennent des tests du développeur sur une seule console. La majorité des jeux PS3 n’ont pas encore été évalués et certains pourraient refuser de démarrer.

Pourquoi Sony ne propose-t-il toujours pas les jeux PS3 sur PS5 ?

La PS5 prend en charge la grande majorité des jeux PS4, mais elle ne permet pas de lancer directement les jeux PS3.

La difficulté vient notamment de l’architecture de la PlayStation 3, équipée du processeur Cell. Reproduire son fonctionnement sur une architecture moderne nécessite une émulation complexe, même avec un processeur beaucoup plus puissant.

Le portage de RPCS3 montre néanmoins que les performances matérielles de la PS5 Pro ne rendent pas l’émulation PS3 systématiquement impossible.

Le véritable obstacle à une solution officielle pourrait aussi concerner la compatibilité entre les jeux, les coûts de développement et les nombreux tests nécessaires pour garantir une expérience stable.

Sony devrait également gérer les éventuels problèmes techniques propres à chaque titre avant de proposer une bibliothèque rétrocompatible à grande échelle.

La PS6 pourrait-elle enfin faire fonctionner les anciens jeux PS3 ?

Cette démonstration relance également les attentes autour de la PlayStation 6.

Avec un processeur potentiellement plus performant, la future console pourrait disposer de davantage de ressources pour émuler les jeux PS3. Mais la puissance supplémentaire ne suffira pas à garantir une compatibilité complète.

Sony n’a annoncé aucun projet officiel visant à intégrer RPCS3 ou une technologie équivalente à ses consoles.

Pour les joueurs, cette avancée reste donc une démonstration technique plutôt qu’une nouvelle fonctionnalité accessible sur PS5. Elle montre néanmoins qu’il est possible de faire fonctionner certains jeux PS3 directement sur une PlayStation moderne, sans passer par le cloud.